Колоритные кадры, на которых логика столкнулась с реальностью, а победил в итоге хаос

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Иногда самые простые вещи и решения даются с трудом. Да и в поступках людей не всегда есть логика. Мы собрали интересные кадры с просторов интернета, при виде которых возникает много вопросов.
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масло воруют чаще всего , при мне у мужика из карманов 31 штуку вытащили . это клептомания конченая а не нужда .