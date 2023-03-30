Колоритные кадры, на которых логика столкнулась с реальностью, а победил в итоге хаос

Хакерам удалось взломать Tesla Model 3 (3 фото)

Неудачники и ситуации, неловкость которых просто зашкаливает

Объявления с Авито, в которых ни логику, ни здравый смысл искать не нужно — не найдёте

14 татуировок, у обладателей которых нет проблем с юмором

14 раз, когда люди оказались в неловких ситуациях

15 человек, которые умеют только косячить