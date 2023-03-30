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Колоритные кадры, на которых логика столкнулась с реальностью, а победил в итоге хаос

Колоритные кадры, на которых логика столкнулась с реальностью, а победил в итоге хаос

Автор:
30 марта 2023 13:28
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   идиоты   логика отсутствует   логики нет   смешно   фото   
1069
15

Иногда самые простые вещи и решения даются с трудом. Да и в поступках людей не всегда есть логика. Мы собрали интересные кадры с просторов интернета, при виде которых возникает много вопросов.

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Метки: Прикол   идиоты   логика отсутствует   логики нет   смешно   фото   
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5  комментариев
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26k
Serg2001 46 минут назад
Комментарий к фото
Вот это я понимаю "ноги от ушей"... )
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62k
Александр Ломовицкий 7 минут назад

масло воруют чаще всего , при мне у мужика из карманов 31 штуку вытащили . это клептомания конченая а не нужда .
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1k
Андрей Кузнецов 40 минут назад
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