FISHKINET
Сообщество Юмор 12919 постов • 2722 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
14 раз, когда люди оказались в неловких ситуациях

14 раз, когда люди оказались в неловких ситуациях (15 фото)

Автор:
27 сентября 2021 14:05
Сообщество : Юмор
Метки: забавно   идиоты   неловко   неловко получилось   прикол   смешно   фото   
2225
15

Градус неловкости на этих фото и видео зашкаливает. Остается только добавить "Упс!" после каждого происшествия.

×

На это можно смотреть вечно




И бонус ситуация!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: забавно   идиоты   неловко   неловко получилось   прикол   смешно   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Ковыль Перистый 10 минут назад
А что неловкого в #10? То, что кто-то пиццу ел с помощью ножа и вилки? Или в том, что край пиццы не съеден? Или неловкость в том, что ноготь на фото какой-то стремный?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Что стало с вундеркиндом из СССР Полиной Осетинской (2 фото + 4 видео) Что стало с вундеркиндом из СССР Полиной Осетинской (2 фото + 4 видео) Прикольные мемы с котиком, которые зарядят позитивным настроем Прикольные мемы с котиком, которые зарядят позитивным настроем "Самые идиотские вещи, которые я слышал": 30 ярких примеров "Самые идиотские вещи, которые я слышал": 30 ярких примеров "Скинь нюдсы": как мужчины просят интимные фото "Скинь нюдсы": как мужчины просят интимные фото Дезориентирующие кадры, заставляющие ахнуть: "Привидится же такое!" Дезориентирующие кадры, заставляющие ахнуть: "Привидится же такое!" 14 людей, которые оказались настолько ленивы, что даже в носу за них чешет кто-то другой 14 людей, которые оказались настолько ленивы, что даже в носу за них чешет кто-то другой
LMV

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

521930



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
15 вещей, которые мало кто видел в жизни
3
38
15 вещей, которые мало кто видел в жизни
Старые деревянные дома и летние дачи: коллекция фотографа Федора Савинцева
6
30
Старые деревянные дома и летние дачи: коллекция фотографа Федора Савинцева
Что стало с вундеркиндом из СССР Полиной Осетинской (2 фото + 4 видео)
Что стало с вундеркиндом из СССР Полиной Осетинской (2 фото + 4 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Рассказы путешественника и следопыта
1
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#фото#картинки#СССР#Разное#прикол#дтп#авто аварии#подборка#еда
#Юмор#история#фотографии#Россия#дети#аварии#комментарии#прикольные#страна#забавно
#факты#люди#кино#познавательно#животные#автомобили#новости#ynews#gif#нападение

На что жалуетесь?

Вернуться