14 раз, когда люди оказались в неловких ситуациях

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Градус неловкости на этих фото и видео зашкаливает. Остается только добавить "Упс!" после каждого происшествия.
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На это можно смотреть вечно
И бонус ситуация!
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