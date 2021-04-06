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Маразмы от горе-дизайнеров, на которые без слез не взглянешь

Маразмы от горе-дизайнеров, на которые без слез не взглянешь (19 фото)

Автор:
06 апреля 2021 08:16
Сообщество : Юмор
Метки: дизайн   идиоты   прикол   провал   смешно   ужасный дизайн   фото   
1210
19
С треском провалиться дизайнеры умеют! Выпустив рекламную продукцию или одежду, сделанную на скорую руку. Порой во время реализации их идей всплывают такие косяки, что без слез не взглянешь!
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Метки: дизайн   идиоты   прикол   провал   смешно   ужасный дизайн   фото   
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297
Палыч 22 минуты назад
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samsr Минуту назад
Аффтор, ну не твоё это, бросай простить чушь
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