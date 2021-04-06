Маразмы от горе-дизайнеров, на которые без слез не взглянешь

1210
19
С треском провалиться дизайнеры умеют! Выпустив рекламную продукцию или одежду, сделанную на скорую руку. Порой во время реализации их идей всплывают такие косяки, что без слез не взглянешь!
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Случайный, но от этого не менее гениальный камуфляж
- 15 идиотов, которые не слышали о технике безопасности
- Убойные СМС-переписки, которые поднимут вам настроение
- Измены, драка девушек, давка в магазине из-за скидок: итоги празднования 8 марта
- 23 жутких ляпа горе-дизайнеров, за которые их пора бы уволить
27
Понравилось27
Новости партнёров
Загрузка...