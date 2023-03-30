В Новомосковске сотрудники ОМОН взяли штурмом квартиру пенсионера, угрожавшего взорвать дом

К счастью, мужчина не успел совершить задуманное. Да и вряд ли бы получилось.
Сегодня утром в Новомосковске Тульской области было неспокойно. Жители одного из многоквартирных домов в микрорайоне Залесный позвонили в полицию и сообщили, что сосед с первого этажа кричит в окно, что собирается взорвать дом.
На место в срочном порядке подъехали оперативные службы города, включая сотрудников ОМОН и пожарных. Как выяснилось, пенсионер не шутил. Он облил себя бензином и в любой момент мог, если не взорвать дом, то совершить самосожжение. Первым делом силовики эвакуировали жителей подъезда. И поскольку нарушитель на переговоры не шёл, бойцам ОМОН пришлось действовать силовыми методами. Они выстрелили в окно, чтобы пожарные могли засунуть в квартиру шланг и пустить воду. Затем квартиру взяли штурмом и пенсионера задержали.
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Как рассказала местная жительница, в нехорошей квартире жил пьющий мужчина, который часто буянил. При задержании он пытался оказывать сопротивление, из-за чего получил травмы. Нарушителя пришлось грузить не автозак, но в скорую. Какое наказание грозит мужчине, пока не сообщается.
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По данным некоторых Телеграм-каналов, у мужчины якобы было оружие, он взял заложника и пытался оказывать вооружённое сопротивление. Эта информация пока не подтверждена.
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