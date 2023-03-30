FISHKINET
Сообщество Криминал 1745 постов • 346 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
В Новомосковске сотрудники ОМОН взяли штурмом квартиру пенсионера, угрожавшего взорвать дом

В Новомосковске сотрудники ОМОН взяли штурмом квартиру пенсионера, угрожавшего взорвать дом

Автор:
30 марта 2023 11:49
Сообщество : Криминал
Метки: Новомосковск   Тульская область   Угрозы   алкоголь   видео   задержание   омон   пенсионер   
873
1
2

К счастью, мужчина не успел совершить задуманное. Да и вряд ли бы получилось.

Сегодня утром в Новомосковске Тульской области было неспокойно. Жители одного из многоквартирных домов в микрорайоне Залесный позвонили в полицию и сообщили, что сосед с первого этажа кричит в окно, что собирается взорвать дом.


На место в срочном порядке подъехали оперативные службы города, включая сотрудников ОМОН и пожарных. Как выяснилось, пенсионер не шутил. Он облил себя бензином и в любой момент мог, если не взорвать дом, то совершить самосожжение. Первым делом силовики эвакуировали жителей подъезда. И поскольку нарушитель на переговоры не шёл, бойцам ОМОН пришлось действовать силовыми методами. Они выстрелили в окно, чтобы пожарные могли засунуть в квартиру шланг и пустить воду. Затем квартиру взяли штурмом и пенсионера задержали.

Как рассказала местная жительница, в нехорошей квартире жил пьющий мужчина, который часто буянил. При задержании он пытался оказывать сопротивление, из-за чего получил травмы. Нарушителя пришлось грузить не автозак, но в скорую. Какое наказание грозит мужчине, пока не сообщается.

По данным некоторых Телеграм-каналов, у мужчины якобы было оружие, он взял заложника и пытался оказывать вооружённое сопротивление. Эта информация пока не подтверждена.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Новомосковск   Тульская область   Угрозы   алкоголь   видео   задержание   омон   пенсионер   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

144028



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Основатель «СберМаркета» и его подруга отравились плацентой
Основатель «СберМаркета» и его подруга отравились плацентой
18 впечатляющих снимков, которые останутся на страницах истории
18 впечатляющих снимков, которые останутся на страницах истории
Набирающие популярность в сообществах
Почему в Японии лучше не заходить в лифт первым
Почему в Японии лучше не заходить в лифт первым
Хакерам удалось взломать Tesla Model 3
Хакерам удалось взломать Tesla Model 3
Хакерам удалось взломать Tesla Model 3 (3 фото)
Хакерам удалось взломать Tesla Model 3 (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Что за ужас

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#автомир#животные#дтп#авто аварии#интересное#маразм#милота#дети
#Юмор#люди#машина#подборка#новости#история#полиция#картинки#факты#забавно
#интересно#автомобили#позитив#аварии#улыбнуло#в мире#Россия#Мемы#Разное#кино
Хакерам удалось взломать Tesla Model 3 (3 фото) Хакерам удалось взломать Tesla Model 3 (3 фото) Со стрельбой и погоней в Подмосковье задержали азербайджанского спортсмена-киллера Со стрельбой и погоней в Подмосковье задержали азербайджанского спортсмена-киллера Воспитательная струя: учитель из Копейска пригрозил помочиться на ученика за провинность Воспитательная струя: учитель из Копейска пригрозил помочиться на ученика за провинность В Балашихе подростки задушили женщину по заказу её 14-летней дочери В Балашихе подростки задушили женщину по заказу её 14-летней дочери Российские полицейские задержали банду телефонных аферистов во главе с "цыганским шансонье" Российские полицейские задержали банду телефонных аферистов во главе с "цыганским шансонье" В Костроме 80-летний пенсионер перехитрил телефонных мошенников и получил награду от полиции В Костроме 80-летний пенсионер перехитрил телефонных мошенников и получил награду от полиции

На что жалуетесь?

Вернуться