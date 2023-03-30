В Новомосковске сотрудники ОМОН взяли штурмом квартиру пенсионера, угрожавшего взорвать дом

Сегодня утром в Новомосковске Тульской области было неспокойно. Жители одного из многоквартирных домов в микрорайоне Залесный позвонили в полицию и сообщили, что сосед с первого этажа кричит в окно, что собирается взорвать дом.





На место в срочном порядке подъехали оперативные службы города, включая сотрудников ОМОН и пожарных. Как выяснилось, пенсионер не шутил. Он облил себя бензином и в любой момент мог, если не взорвать дом, то совершить самосожжение. Первым делом силовики эвакуировали жителей подъезда. И поскольку нарушитель на переговоры не шёл, бойцам ОМОН пришлось действовать силовыми методами. Они выстрелили в окно, чтобы пожарные могли засунуть в квартиру шланг и пустить воду. Затем квартиру взяли штурмом и пенсионера задержали.