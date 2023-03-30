FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Искусство 2772 поста • 473 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Искусство
Мужчина превратил деревянный брусок в коробку с деньгами

Мужчина превратил деревянный брусок в коробку с деньгами

Автор:
30 марта 2023 08:30
Сообщество : Искусство
Метки: Мастера   дерево   до и после   интересное   искусство   креатив   мастерство   необычно   творчество   фото   
1058
18

Художник по имени Рэндалл Розенталь (Randall Rosenthal) сделал из обычного деревянного бруска крайне реалистичную скульптуру в виде коробки с деньгами. Процессом своего творчества он поделился в сети, и набрал миллионы лайков. Всё гениальное - и правда просто!

Художнику Рэндаллу Розенталю понадобилось лишь три куска белой сосны для полёта фантазии. Он начал с того, что склеил три куска древесины вместе, получив большой брусок, а затем начал процесс обработки. По словам художника, он не использовал никаких набросков или схем в процессе, а просто погрузился в творчество и импровизацию. Вот как это выглядело в самом начале, вместе с другими этапами:

×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Искусство"
Метки: Мастера   дерево   до и после   интересное   искусство   креатив   мастерство   необычно   творчество   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
90
Obrval 55 минут назад
Было бы справедливо, если бы мастер изобразил рубли а не доллары. Я ещё не видел деревянных долларов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
414
Николай 15 минут назад
Вот ведь растут у человека руки откуда надо....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
844
Андерсен 18 минут назад
Теперь может загадки загадывать. Например - деревянная кукла, но не Буратино ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
эмосурикат прямоползающий 38 минут назад
круто, хоть и не понятно для чего
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Frank Borman 50 минут назад
Тайник с заначкой должен быть реалистичным, чтобы жена не догадалась. Ну какая баба подумает, что в коробке с деревянными баксами есть еще и настоящие баксы. Психология - великая вещь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

81484



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"У нас можно спокойно ходить с телефоном": замминистра Зимбабве зазывает в страну россиян
"У нас можно спокойно ходить с телефоном": замминистра Зимбабве зазывает в страну россиян
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 26 марта
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 26 марта
Набирающие популярность в сообществах
Хакерам удалось взломать Tesla Model 3
Хакерам удалось взломать Tesla Model 3
Почему в Японии лучше не заходить в лифт первым
Почему в Японии лучше не заходить в лифт первым
Испытать пылесосы Redkey в деле сможет любой желающий с 11 по 14 апреля
Испытать пылесосы Redkey в деле сможет любой желающий с 11 по 14 апреля
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Что за ужас

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#машина#дтп#подборка#в мире#факты#милота#Жизнь#Китай
#Юмор#автомир#животные#люди#история#интересное#полиция#Автовсячина#Россия#Мемы
#автомобили#Прикол#аварии#авто аварии#новости#позитив#кино#Ynews#картинки#Приколы
Испытать пылесосы Redkey в деле сможет любой желающий с 11 по 14 апреля Испытать пылесосы Redkey в деле сможет любой желающий с 11 по 14 апреля 17 креативных идей использования деталей "Лего" 17 креативных идей использования деталей "Лего" Кореец делает картины с помощью ароматических палочек Кореец делает картины с помощью ароматических палочек Художники из Индии сделали 1000 мини-фигурок животных Художники из Индии сделали 1000 мини-фигурок животных Художница своими руками делает шапочки для котеек Художница своими руками делает шапочки для котеек Ювелир мастерит необычные доспехи для кошек и мышек Ювелир мастерит необычные доспехи для кошек и мышек

На что жалуетесь?

Вернуться