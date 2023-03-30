Мужчина превратил деревянный брусок в коробку с деньгами

Художнику Рэндаллу Розенталю понадобилось лишь три куска белой сосны для полёта фантазии. Он начал с того, что склеил три куска древесины вместе, получив большой брусок, а затем начал процесс обработки. По словам художника, он не использовал никаких набросков или схем в процессе, а просто погрузился в творчество и импровизацию. Вот как это выглядело в самом начале, вместе с другими этапами: