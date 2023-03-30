Мужчина превратил деревянный брусок в коробку с деньгами

Художник по имени Рэндалл Розенталь (Randall Rosenthal) сделал из обычного деревянного бруска крайне реалистичную скульптуру в виде коробки с деньгами. Процессом своего творчества он поделился в сети, и набрал миллионы лайков. Всё гениальное - и правда просто!
Художнику Рэндаллу Розенталю понадобилось лишь три куска белой сосны для полёта фантазии. Он начал с того, что склеил три куска древесины вместе, получив большой брусок, а затем начал процесс обработки. По словам художника, он не использовал никаких набросков или схем в процессе, а просто погрузился в творчество и импровизацию. Вот как это выглядело в самом начале, вместе с другими этапами:
По словам мастера, чтобы получить нужный цвет купюр, он смешивал несколько красок - и каждый раз добавлял больше, пока не получал идеальный оттенок. Затем вооружался тонкой кистью с чёрной акриловой краской, и вырисовывал знаки на долларах
Кроме того, мастер прорисовал саму коробку, чтобы материал больше походил на картон и выглядел реалистично
А вот сам мастер. Кстати, у него уже сделали заказ на изготовление ещё одной такой коробки!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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