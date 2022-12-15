Мужчина из Словении создаёт шедевры из яичной скорлупы

Мастер полностью погружается в процесс - он проделывает в каждом яйце от 2500 до 17 тысяч микро дырочек, и на завершение одной работы у него может уйти несколько месяцев. "Если я работаю целый день и постоянно концентрируюсь на процессе, в течение дня делаю несколько перерывов. В этом деле очень важна концентрация, так как я своими руками просверливаю каждую дырочку в яичной скорлупе," - рассказывает мужчина.