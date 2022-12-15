Мужчина из Словении создаёт шедевры из яичной скорлупы

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Таланты - повсюду. Мастера и простые люди со всего мира иногда создают такую красоту, которая невольно восхищает, а иногда вдохновляет на свои творения. Ведь для создания искусства можно использовать и самые обычные предметы - яйца, например. 72-летний мастер из Словении, Фрэнк Гром, создаёт шедевры из яичной скорлупы, просверливая в ней от 2500 до 17 тысяч микро дырочек.
Перед началом работы мастер проверяет яйцо на предмет трещинок, и если все в порядке - "выдувает" содержимое яйца, сделав дырочки сверху и снизу. Затем он начинает создавать узоры при помощи специального тонкого сверла, которое точечно пробивает скорлупу. Этим искусством мужчина занимается уже около 18-ти лет. Стоимость одного яичного шедевра - около 500 долларов (~32 тысячи рублей). Его работы выставлялись в Словении, Индии, Японии и США.
Мастер полностью погружается в процесс - он проделывает в каждом яйце от 2500 до 17 тысяч микро дырочек, и на завершение одной работы у него может уйти несколько месяцев. "Если я работаю целый день и постоянно концентрируюсь на процессе, в течение дня делаю несколько перерывов. В этом деле очень важна концентрация, так как я своими руками просверливаю каждую дырочку в яичной скорлупе," - рассказывает мужчина.
На скорлупе Гром изображает в основном традиционные словенские мотивы и различную роспись, но иногда это и портреты, и изображения достопримечательностей. Его работы удивительно хрупкие, тонкие и уникальные. На данный момент большая часть его работ выставляется в музеях по Европе.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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