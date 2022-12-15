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Мужчина из Словении создаёт шедевры из яичной скорлупы

Мужчина из Словении создаёт шедевры из яичной скорлупы

Автор:
15 декабря 2022 14:36
Сообщество : Искусство
Метки: Мастера   искусство   красиво   мастерство   необычно   творчество   фото   фотографии   художники   яйца   
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Таланты - повсюду. Мастера и простые люди со всего мира иногда создают такую красоту, которая невольно восхищает, а иногда вдохновляет на свои творения. Ведь для создания искусства можно использовать и самые обычные предметы - яйца, например. 72-летний мастер из Словении, Фрэнк Гром, создаёт шедевры из яичной скорлупы, просверливая в ней от 2500 до 17 тысяч микро дырочек.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Мастера   искусство   красиво   мастерство   необычно   творчество   фото   фотографии   художники   яйца   
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1  комментарий
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Antonium 7 минут назад
Фаберже нашего времени) Классно получается
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