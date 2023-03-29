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15 уникальных фото, которым не нужен фотошоп, чтобы привлечь внимание

15 уникальных фото, которым не нужен фотошоп, чтобы привлечь внимание

Автор:
29 марта 2023 10:24
Сообщество : ФотоМир
Метки: Удивить   без фотошопа   интересно   интересные фото   красиво   необычные фото   нет фотошопу   
3285
16

Иногда реальные фото из обычной жизни могут быть очень интересными. Замечать необычные ситуации - тоже особый талант. Не все же технологиям нас удивлять, природа и человек тоже могут!

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Метки: Удивить   без фотошопа   интересно   интересные фото   красиво   необычные фото   нет фотошопу   
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17  комментариев
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
Как много чудес, если в школе пропускала физику!

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11k
Евгений 24 минуты назад


Откуда лист? Зима на дворе.
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2k
Геннадьич Полчаса назад
Как бы не отравиться от такой стряпни, после таких грязных рук и ногтей.
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4k
S__D 41 минуту назад
Комментарий к фото
Когда работал с деревом
.
..и немножко заразился деревянной болезнью. ))
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4k
S__D 43 минуты назад
Комментарий к фото
Я, конечно, не настолько волосат, но, когда работал мукасеем, руки частенько подобным образом выглядели.
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59k
pynh Час назад
Комментарий к фото
у нас летом на дорогах лягухи такие же валяются
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22k
weiter Час назад
Это не листья сакуры, это лепестки вишни.
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9k
Garpia121 Час назад
Для вашей ящерицы, у меня плохие новости.
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Спелая кукурузинка

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