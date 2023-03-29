15 уникальных фото, которым не нужен фотошоп, чтобы привлечь внимание

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Иногда реальные фото из обычной жизни могут быть очень интересными. Замечать необычные ситуации - тоже особый талант. Не все же технологиям нас удивлять, природа и человек тоже могут!
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Откуда лист? Зима на дворе.
.
..и немножко заразился деревянной болезнью. ))
"Листья клёна
Падают с ясеня!
Никуясебе!
Никуясебе..."
Я смотрю на них
И действительно -
Акуительно!
Акуительно!
- И как это работает?
- Вот в это отверстие просовывается голова и нажимается вот эта красная кнопка. Запускается автоматический процесс бритья.
- Но, позвольте - ведь форма лица у всех разная...
- Вначале - да...
(С)
- Её кит ипал.
- А почему у краба, глаза навыкате?
- Он это видел.