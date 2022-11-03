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20 любопытных фото, которые хочется разглядывать бесконечно

20 любопытных фото, которые хочется разглядывать бесконечно

Автор:
03 ноября 2022 17:36
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Reddit   Занятно   Фотоподборка   интересно   необычные фото   удивительное рядом   
1447
23

Кабинет Эйнштейна в день его смерти, самая черная в мире краска, крокодилы с мутацией — и это лишь малая часть интересностей и диковинок, фотографии которых можно найти на просторах интернета. Впрочем, можно уже и не искать — вот же они, сами вас нашли.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   Занятно   Фотоподборка   интересно   необычные фото   удивительное рядом   
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6  комментариев
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31k
Игорь Час назад
Сдаётся мне, что некоторые фото звездёж!
Например черное тело подозрительно похоже на овал вырезанный и залитый в фотошопе. Больно ровный.
Хвост кита уж слишком одинаково снят, хотя разница по времени огромна.
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326
adssaf afasffdsga 6 минут назад
Вот ваза очень странно выглядит. Формы слишком простые для 3 тысяч лет назад, но, в то же время, ноги выполнены в формате ног в обуви. Притом обуви весьма современной - включая нетипичный каблук и тонкую выделку. Для 3 тысяч это весьма необычно. Если посмотреть - в Иране тогда не было ничего похожего. Пруфы по вазе я нашёл только на журнале в Эванстонской библиотеке, на обложке. Насколько верить - хз, фото с других ракурсов вообще нет, хотя объект весьма необычный и должен был исследоваться.
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826
Антошка 12 минут назад
Хоть одному дебилу, ой, любителю фотографии придёт мысля рассматривать это говно бесконечно?
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4k
Frank Borman 19 минут назад
5. Кабинет Альберта Эйнштейна в день его смерти

Ой, вей. Это фото хочется разглядывать бесконечно. Гениальнейший гений всех племен и народов, отец атомной бомбы, папаша современной физики.
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9k
Бритва 22 минуты назад
никакой разницы.
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15k
Александр 38 минут назад
Монро сипотяшка
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