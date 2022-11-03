20 любопытных фото, которые хочется разглядывать бесконечно

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Кабинет Эйнштейна в день его смерти, самая черная в мире краска, крокодилы с мутацией — и это лишь малая часть интересностей и диковинок, фотографии которых можно найти на просторах интернета. Впрочем, можно уже и не искать — вот же они, сами вас нашли.
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8. Кусок материала, окрашенный краской Vanta Black, настолько темной, что материал не отражает свет и выглядит как кусок пустоты
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Например черное тело подозрительно похоже на овал вырезанный и залитый в фотошопе. Больно ровный.
Хвост кита уж слишком одинаково снят, хотя разница по времени огромна.
Ой, вей. Это фото хочется разглядывать бесконечно. Гениальнейший гений всех племен и народов, отец атомной бомбы, папаша современной физики.