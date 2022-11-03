20 любопытных фото, которые хочется разглядывать бесконечно

Кабинет Эйнштейна в день его смерти, самая черная в мире краска, крокодилы с мутацией — и это лишь малая часть интересностей и диковинок, фотографии которых можно найти на просторах интернета. Впрочем, можно уже и не искать — вот же они, сами вас нашли.