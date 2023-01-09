Подавляющее большинство НЛО — это блики и природные объекты либо беспилотные летательные аппараты и новейшая правительственная техника. Но есть и небольшой процент непонятных летающих объектов, появление которых рационально объяснить нельзя. Они действительно могут быть объектами внеземного происхождения.
Самые интересные материалы, подтверждающие существование НЛО, дошли до наших дней в виде старых фотографий, сделанных в эпоху, когда ни дронов, ни фотошопа ещё не было и в помине. В то время в воздухе появлялись разве что примитивные самолёты, да и тех было немного. А подделать фотографию было почти невозможно.
Перед вами — 7 фотографий НЛО, сделанных до появления фотошопа.
Самая старая фотография НЛО - гора Вашингтон, Нью-Гемпшир, 1870
На этой фотографии видно образование облака над вершиной горы Вашингтон зимой 1870 - 1871 гг. А еще на ней можно разглядеть загадочный сигарообразный объект.
Это — самый старый и, несомненно, один из лучших снимков НЛО. Помните, что в 1870-м году в небе не было никаких самолётов, а о манипуляции с изображениями ещё никто даже думать не мог.
В 2002-м году фотографию купил на аукционе Ebay за 385 дол. президент «Independent-International Pictures Corp.» Самуэль Шерман.
Тенштен, провинция Хэбэй, Китай, 1942-й год
Эта фотография времён Второй мировой войны была найдена в старом китайском фотоальбоме для газетных вырезок. Фотограф сделал снимок НЛО над улицей жилого города, а затем фотографию продал. На снимке виден НЛО в небе, и по крайней мере один человек указывает на него рукой.
НЛО над полями в США, 1920-тые годы
Единственное, что известно об этой фотографии, это то, что она была сделана в Соединенных Штатах в начале 1920-х годов. Судя по холмистой местности, её могли сделать на западном, либо на восточном побережье, либо - что менее вероятно - в центральной части страны, на равнинах.
Объект вверху и справа от конного транспорта выглядит как летающий объект в небе. Стоит уточнить, что в то время бипланы были редки и монопланы еще не существовали.
Пилорама Уорд в Колорадо, США, апрель 1929-го года
Фотография сделана на пилораме Уорд. Человек на снимке ( он умер несколько лет спустя) рассказывал, что услышал «страшный оглушительный рёв», а затем большой объект недалеко от него поднялся в небо и улетел.
НЛО над зданием мэрии в Ванкувере, США, 1937-й год
Говорят, что этот снимок сделал 21-летний солдат Леонард Ламоро в 1937-м году во время посещения нового здания мэрии. Вот полное описание события:
«Два человека вдруг с изумлением увидели, как с неба начал падать «яркий синий свет». Он становился ярче, и свидетели смогли понять, что источником был некий объект. Леонард описал его как «две тарелки, неплотно приложенные друг к другу так, чтобы между ними оставалось пространство, испускавшие яркий синий свет». Затем объект пролетел по небу вправо. Как только он поравнялся с крышей мэрии, то почти остановился, и ЛеонАрд сфотографировал его. А после объект взмыл в небо и пропал. Ни один из свидетелей никогда не видел, чтобы что-то двигалось настолько быстро! Это напугало их до смерти, и они побежали прочь. Всё происходило в полнейшей тишине».
Розетта/Натал, Южная Африка, июль 1956-го года
Эта фотография - одна из семи фотографий, сделанных метеорологом Элизабет Кларер перед грозой. Его подлинность была нотариально подтверждена, а сама Элизабет до самой своей смерти в 1994-м году в возрасте 83 лет настаивала на том, что действительно видела в небе непонятный объект.
Нельзя не упомянуть, что она также позже утверждала, что забеременела во время последовавшей за тем неожиданной встречи с космическим пилотом.
Пещера Орган, Западная Виргиния, США - 1939
Эта фотография была обнаружена в семейном альбоме человеком по имени Крис Миллер. На снимке изображён дед Миллера со своим братом, а также некий неопознанный объект далеко в небе.
Источник:
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Вроде еще видео делал, но нашел только фото.
А то ещё скажете, что Земля в форме шарика.
Почему люди постоянно сомневаются в существовании НЛО? Они существуют и это неоднократно было доказано! НЕОПОЗНАННЫХ летающих обьектов хоть ж... жуй.
А вот являются ли они инопланетными, это уже другой вопрос.
Но как-то так повелось, что НЛО стали синонимами "тарелочек с инопланетянами". )