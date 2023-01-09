Самые интересные материалы, подтверждающие существование НЛО, дошли до наших дней в виде старых фотографий, сделанных в эпоху, когда ни дронов, ни фотошопа ещё не было и в помине. В то время в воздухе появлялись разве что примитивные самолёты, да и тех было немного. А подделать фотографию было почти невозможно.



Перед вами — 7 фотографий НЛО, сделанных до появления фотошопа.



Самая старая фотография НЛО - гора Вашингтон, Нью-Гемпшир, 1870