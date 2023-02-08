Надгробные памятники, сделанные с душой

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Надгробный памятник - последний дар близких ушедшему любимому человеку. В них стараются вложить не только деньги, но и всю глубину чувств - и когда это получается, памятник трогает до глубины души даже посторонних людей.
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Этот элемент оформления захоронений викторианской эпохи был предназначен для предотвращения побега мертвых из могилы
Могила 16-летней девушки. Ее сестра заказала для нее надгробный памятник в натуральную величину
Последняя могила старого кладбища в Индиане. Кладбище было перемещено при строительстве государственной дороги, но внук женщины, похороненной там, отказался перемещать могилу бабушки. В конце концов, штат сдался и оставил ее на своем месте
Могилы мужа и жены на двух соседних кладбищах. Жена была протестанткой, а муж католиком. Они умерли в то время, когда протестантов и католиков запрещали хоронить вместе
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Я бы так лежал - синеботов за рулём пугал. Прям во всё лобовое им являлся в страшном образе.