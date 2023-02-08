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Надгробные памятники, сделанные с душой

Надгробные памятники, сделанные с душой

Автор:
08 февраля 2023 14:33
Сообщество : Искусство
Метки: архитектура   интересно   искусство   красиво   надгробия   памятники   творчество   трогательно   
1197
24
Надгробный памятник - последний дар близких ушедшему любимому человеку. В них стараются вложить не только деньги, но и всю глубину чувств - и когда это получается, памятник трогает до глубины души даже посторонних людей.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: архитектура   интересно   искусство   красиво   надгробия   памятники   творчество   трогательно   
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5  комментариев
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338
Андрей Понамарев Полчаса назад
Дебильные подписи, не все но например - "Этот элемент оформления захоронений викторианской эпохи был предназначен для предотвращения побега мертвых из могилы" Решетка предназначалась для предотвращения похищения тел из могил, тогда их частенько похищали для анатомических опытов.
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191
Purple_Bear Полчаса назад
Лучше на дороге, между полос лежать, чем на кладбище. Не так одиноко.
Я бы так лежал - синеботов за рулём пугал. Прям во всё лобовое им являлся в страшном образе.
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6k
Андрей Крылов Полчаса назад
По мне, так это всё - дурацкие извращения. На моей могиле хотел бы видбеть разв едеревянный простой крест. И то смысла мало. Пока живы те, кто меня помнят, разве ориентиром будет. А дальше... Бог знает, а состальных и не надо беспокоить. Глупо это. Вот смотришь на понтовые памятники разные.... Всё тлен. Ну развалятся чуть потом...А смысл? Ну, разве немножко поприкалываться (и такое бывает) .К такому с пониманием отношусь :)
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1k
Lexx 49 минут назад
Тоже, наверное, от большой любви.
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