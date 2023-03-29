По городу летали крыши: сильнейший ураган в Батуми и его последствия

Вчера, 28 марта, на грузинский город обрушилась стихия. Мощный ураган доставил массу хлопот, а его последствия будут ликвидировать не один день.

В соцсетях появилось видео захода на посадку лайнера. Воздушному судну пришлось заходить на посадку боком - сильные порывы ветра мешали выровняться.