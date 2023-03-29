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По городу летали крыши: сильнейший ураган в Батуми и его последствия

По городу летали крыши: сильнейший ураган в Батуми и его последствия

Автор:
29 марта 2023 08:03
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Ynews   батуми   ветер   видео   разрушения   стихия   ураган   
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Вчера, 28 марта, Батуми настиг мощнейший за несколько десятков лет ураган. Он срывал крыши со зданий, вырывал с корнем эвкалипты и кружил по воздуху заборы. А уж что пережили пассажиры лайнера, который никак не мог выровняться перед посадкой, и представить сложно.

Вчера, 28 марта, на грузинский город обрушилась стихия. Мощный ураган доставил массу хлопот, а его последствия будут ликвидировать не один день.


В соцсетях появилось видео захода на посадку лайнера. Воздушному судну пришлось заходить на посадку боком - сильные порывы ветра мешали выровняться.



В городе сначала не придали особого значения усиливавшемуся ветру. На видео люди спокойно идут по бульвару, слегка поеживаясь и придерживая причёски.


А эти кадры сняты спустя некоторое время. Разрушенные конструкции, летающие крыши домов и вырванные с корнем деревья говорят лучше всяких слов о силе урагана.


На автостоянке вокруг стадиона, где проходил матч между Грузией и Норвегией, ураган вырвал ограды и повредил машины.



Не обошлось без жертв. На курорте Кобулети погиб молодой мужчина - на автомобиль, в котором он находился, упало дерево.


По прогнозам синоптиков, непогода в Западной Грузии этим ураганом не огранится. Еще несколько дней возможны сюрпризы от природы, включая шквалистый ветер и шторм в 4–5 баллов.





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Метки: Ynews   батуми   ветер   видео   разрушения   стихия   ураган   
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6  комментариев
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18k
scorpick Час назад
Блин, они там в майках уже ходят...
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ChePaev 2 минуты назад
Ну че, бывает. Все это дань жизни в субтропиках на морском побережье.
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160
Brodyaga 22 минуты назад
А что не так с самоетом-то? Ну, попал в сдвиг, дал газья, погасил вертикальную - и ушел с вполне приличным запасом.
Не факт, что паксы вообще много прочуяли - ушли на второй круг, и все, бывает..
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6k
Sanar 52 минуты назад
Сланцы и яйца не унесло? Я прям переживаю.
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