По городу летали крыши: сильнейший ураган в Батуми и его последствия

Вчера, 28 марта, Батуми настиг мощнейший за несколько десятков лет ураган. Он срывал крыши со зданий, вырывал с корнем эвкалипты и кружил по воздуху заборы. А уж что пережили пассажиры лайнера, который никак не мог выровняться перед посадкой, и представить сложно.
Вчера, 28 марта, на грузинский город обрушилась стихия. Мощный ураган доставил массу хлопот, а его последствия будут ликвидировать не один день.
В соцсетях появилось видео захода на посадку лайнера. Воздушному судну пришлось заходить на посадку боком - сильные порывы ветра мешали выровняться.
В городе сначала не придали особого значения усиливавшемуся ветру. На видео люди спокойно идут по бульвару, слегка поеживаясь и придерживая причёски.
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А эти кадры сняты спустя некоторое время. Разрушенные конструкции, летающие крыши домов и вырванные с корнем деревья говорят лучше всяких слов о силе урагана.
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На автостоянке вокруг стадиона, где проходил матч между Грузией и Норвегией, ураган вырвал ограды и повредил машины.
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Не обошлось без жертв. На курорте Кобулети погиб молодой мужчина - на автомобиль, в котором он находился, упало дерево.
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По прогнозам синоптиков, непогода в Западной Грузии этим ураганом не огранится. Еще несколько дней возможны сюрпризы от природы, включая шквалистый ветер и шторм в 4–5 баллов.
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Не факт, что паксы вообще много прочуяли - ушли на второй круг, и все, бывает..