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Ураганный ветер в Казахстане снес дымовую трубу ТЭЦ-2

Ураганный ветер в Казахстане снес дымовую трубу ТЭЦ-2 (3 фото + 2 видео)

Автор:
21 марта 2022 11:19
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Казахстан   ТЭЦ-2   видео   обрушение трубы   стихия   теплоснабжение   ураган   
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Момент обрушения попал на видео. Известно, что вес трубы составляет несколько тысяч тонн, а высота — 150 метров.

В воскресенье, 20 марта в Петропавловске обрушилась одна из трех дымовых труб ТЭЦ-2. Две других остались стоять и продолжали дымить исправно работать.


"На месте работают оперативная группа ДЧС, пожарные, спасатели и скорая помощь. До момента обрушения в работе находилось 4 котлоагрегата и 5 турбоагрегатов. В 19:30 отключены 2 котлоагрегата и 3 турбоагрегата. В 00:00 планируется запустить 2 резервных котлоагрегата", — сообщил Тимур Абдиреш, пресс-секретарь акима СКО.


Позже пресс-служба "Севказэнерго" сообщила, что обломки верхней части трубы упали на котельную. "В настоящее время теплоснабжение подается с пониженными параметрами. Готовится ввод в работу резервных котлов, подача электроснабжения осуществляется в штатном режиме", - цитирует ведомство агентство ТАСС.


Спасатели ищут машиниста-обходчика, который пропал после обрушения первой из трех труб на Петропавловской ТЭЦ-2, - сообщили местные СМИ. Точное количество пострадавших не известно.


Труба была введена в эксплуатацию в 1961 году, а в 2016-м ее отремонтировали. На фото ниже - то, что осталось от нее после урагана.


На сегодняшний день в Петропавловске также прогнозируют сильный ветер с порывами до 28 м/с. В СМИ грустно шутят и надеются, что ураган не снесет оставшиеся трубы ТЭЦ.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Казахстан   ТЭЦ-2   видео   обрушение трубы   стихия   теплоснабжение   ураган   
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Сергей 2 часа назад
Нашли на чё спереть (сильный ветер видите ли). Если бы так то упали все три трубы. Ищите и наказывайте горе строителей и надзорную службу.
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