Ураганный ветер в Казахстане снес дымовую трубу ТЭЦ-2

Позже пресс-служба "Севказэнерго" сообщила, что обломки верхней части трубы упали на котельную. "В настоящее время теплоснабжение подается с пониженными параметрами. Готовится ввод в работу резервных котлов, подача электроснабжения осуществляется в штатном режиме", - цитирует ведомство агентство ТАСС.

Спасатели ищут машиниста-обходчика, который пропал после обрушения первой из трех труб на Петропавловской ТЭЦ-2, - сообщили местные СМИ. Точное количество пострадавших не известно.

Труба была введена в эксплуатацию в 1961 году, а в 2016-м ее отремонтировали. На фото ниже - то, что осталось от нее после урагана.