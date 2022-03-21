Ураганный ветер в Казахстане снес дымовую трубу ТЭЦ-2

Момент обрушения попал на видео. Известно, что вес трубы составляет несколько тысяч тонн, а высота — 150 метров.
В воскресенье, 20 марта в Петропавловске обрушилась одна из трех дымовых труб ТЭЦ-2. Две других остались стоять и продолжали
дымить исправно работать.
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"На месте работают оперативная группа ДЧС, пожарные, спасатели и скорая помощь. До момента обрушения в работе находилось 4 котлоагрегата и 5 турбоагрегатов. В 19:30 отключены 2 котлоагрегата и 3 турбоагрегата. В 00:00 планируется запустить 2 резервных котлоагрегата", — сообщил Тимур Абдиреш, пресс-секретарь акима СКО.
Позже пресс-служба "Севказэнерго" сообщила, что обломки верхней части трубы упали на котельную. "В настоящее время теплоснабжение подается с пониженными параметрами. Готовится ввод в работу резервных котлов, подача электроснабжения осуществляется в штатном режиме", - цитирует ведомство агентство ТАСС.
Спасатели ищут машиниста-обходчика, который пропал после обрушения первой из трех труб на Петропавловской ТЭЦ-2, - сообщили местные СМИ. Точное количество пострадавших не известно.
Труба была введена в эксплуатацию в 1961 году, а в 2016-м ее отремонтировали. На фото ниже - то, что осталось от нее после урагана.
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На сегодняшний день в Петропавловске также прогнозируют сильный ветер с порывами до 28 м/с. В СМИ грустно шутят и надеются, что ураган не снесет оставшиеся трубы ТЭЦ.
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