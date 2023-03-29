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Синяя изолента не справляется, несите стяжки: пост о смекалке и находчивости

Синяя изолента не справляется, несите стяжки: пост о смекалке и находчивости

Автор:
29 марта 2023 07:03
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   и так сойдёт   изолета   починил   смех   стяжки   хомут   
3376
16

Этот пост про настоящих гениев современности, которые привыкли мыслить нестандартно. Поклонники синей изоленты, сегодня вас постараются переманить в противоположный "лагерь". Стяжки forever!

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Метки: Прикол   Юмор   и так сойдёт   изолета   починил   смех   стяжки   хомут   
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4  комментария
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73k
Доктор Джонс Час назад
Но ведь работает? Единственный минус - пластиковые стяжки высыхают и лопаются...
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2k
Виталий Васильев 48 минут назад
Два основных закона криворучного ремонта:
1. Если синяя изолента не справляется, то вы использовали мало синей изоленты
2. Если ЭТО работает, то ЭТО ну тупо
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