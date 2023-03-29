Синяя изолента не справляется, несите стяжки: пост о смекалке и находчивости

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Этот пост про настоящих гениев современности, которые привыкли мыслить нестандартно. Поклонники синей изоленты, сегодня вас постараются переманить в противоположный "лагерь". Стяжки forever!
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14. Илон Маск, как тебе такое?
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