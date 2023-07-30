Они называют себя строителями и ремонтниками, но заказчики именуют этих бездарей другим словом

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Перед вами выпуск "И так сойдёт", который посвящен исключительно строительной тематике и различным ремонтам. Уважаемые знатоки, откуда растут их руки?
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11. Вы инженер? Да! Начертите нам пожалуйста синим фломастером 7 параллельных красных линий! И две линии прозрачные!
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