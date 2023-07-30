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Они называют себя строителями и ремонтниками, но заказчики именуют этих бездарей другим словом

Они называют себя строителями и ремонтниками, но заказчики именуют этих бездарей другим словом

Автор:
30 июля 2023 19:28
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   и так сойдёт   починил   смех   стройка   
1394
16

Перед вами выпуск "И так сойдёт", который посвящен исключительно строительной тематике и различным ремонтам. Уважаемые знатоки, откуда растут их руки?

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Метки: Прикол   Юмор   и так сойдёт   починил   смех   стройка   
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2  комментария
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34k
Андрей Иванов 52 минуты назад
Недорогая замена чаши "Генуя". Дёшево и сердито
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34k
Андрей Иванов 47 минут назад
А вот это действительно времянка. Штатный крепёж радиатора ставится НА кафель, а радиатор ставится ДО кафельных работ.
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