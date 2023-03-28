Илон Маск и его эксперименты с клонированием: доказательства из соцсетей

Увиденное в данном посте наводит на мысли, что самый богатый человек на планете уже давно развлекается с технологиями клонирования людей. Иначе как можно объяснить, что в объективы фотокамер всё чаще и чаще попадают самые настоящие двойники миллиардера? Всё идёт к тому, что в каждой стране будет (или уже есть) по своему Илону Маску.