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Илон Маск и его эксперименты с клонированием: доказательства из соцсетей

Илон Маск и его эксперименты с клонированием: доказательства из соцсетей

Автор:
28 марта 2023 11:48
Сообщество : Юмор
Метки: Илон Маск   Китай   Прикол   СССР   Юмор   двойник   клон   копия   смех   
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Увиденное в данном посте наводит на мысли, что самый богатый человек на планете уже давно развлекается с технологиями клонирования людей. Иначе как можно объяснить, что в объективы фотокамер всё чаще и чаще попадают самые настоящие двойники миллиардера? Всё идёт к тому, что в каждой стране будет (или уже есть) по своему Илону Маску.

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Метки: Илон Маск   Китай   Прикол   СССР   Юмор   двойник   клон   копия   смех   
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3  комментария
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Дина 52 минуты назад
Вывод: Маск-это не человек. Это проект. Они множатся!
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Том Сойер Полчаса назад

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Richard

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