Сетевые тролли осмеяли тату-мастера, нарисовавшего звезды на лице клиентки

По словам Дейзи, девушка была «настолько счастлива, что чуть не заплакала». «Как всегда, веснушки красные и раздраженные, потому что они только что с иглы, - предупредила Дейзи в ролике. - Они заживут и будут выглядеть хорошо».

Несмотря на это замечание, люди поспешили раскритиковать татуировки в комментариях. Так, один из пользователей написал: «Я просто не понимаю, почему кто-то хочет иметь постоянную коревую сыпь?» Другие называли тату «ветрянкой», «прыщами» и «угрями». Лишь один комментатор защитил Дейзи, заметив: «Буквально каждый комментарий здесь дышит ненавистью. Вы что, не обратили внимание на то, что тату только что сделали? Когда эти точки заживут, они станут более тонкими и реалистичными».

А вам как такое тату?