Сетевые тролли осмеяли тату-мастера, нарисовавшего звезды на лице клиентки

Татуировщик с гордостью похвалился в своем видео тем, как удачно у него вышло тату «ночное небо» на лице клиентки - и тут же столкнулся с атакой сетевых троллей, заявивших, что девушка выглядит так, будто у нее сыпь из-за кори. А вы как думаете?
Татуировщица по имени Дейзи выложила на свою страницу в соцсети ролик, где демонстрирует свою работу - татуировку ночного вида созвездий в ночь, когда родился отец клиентки. Дейзи гордится исполнением трудного заказа, но в сети ей заявили, что клиентка выглядит так, будто у нее корь.
Самой клиентке так понравились "фальшивые веснушки" в форме созвездий, что она бфыла в слезах от радости.
В сети, однако, тату не оценили.
«Это был такой забавный, такой особенный тату-проект, участвовать в котором для меня большая честь, — рассказывает Дейзи в ролике. - Трафарет, который я сейчас снимаю с лица моей клиентки, — это рисунок звезд на ночном небе в день, когда родился ее отец. Это очень красивая идея. Нанести узор мне помогли реалистичные искусственные веснушки. Это все идея моей клиентки, и вот мы только что закончили работу, выглядим потрясающе!»
Дейзи нанесла искусственные веснушки на нос и щеки клиентки.
По словам Дейзи, девушка была «настолько счастлива, что чуть не заплакала». «Как всегда, веснушки красные и раздраженные, потому что они только что с иглы, - предупредила Дейзи в ролике. - Они заживут и будут выглядеть хорошо».
Несмотря на это замечание, люди поспешили раскритиковать татуировки в комментариях. Так, один из пользователей написал: «Я просто не понимаю, почему кто-то хочет иметь постоянную коревую сыпь?» Другие называли тату «ветрянкой», «прыщами» и «угрями». Лишь один комментатор защитил Дейзи, заметив: «Буквально каждый комментарий здесь дышит ненавистью. Вы что, не обратили внимание на то, что тату только что сделали? Когда эти точки заживут, они станут более тонкими и реалистичными».
А вам как такое тату?
Источник: — переведено специально для fishki.net
ДЕБИЛ тот , кто делает тату.
100 раз ДЕБИЛ кто делает это на лице.
Источник:
Татуировщик с гордостью похвалился в своем видео тем, как удачно у него вышло тату «ночное небо» на лице клиентки - и тут же столкнулся с атакой сетевых троллей, заявивших, что девушка выглядит...