Сетевые тролли осмеяли тату-мастера, нарисовавшего звезды на лице клиентки

Татуировщик с гордостью похвалился в своем видео тем, как удачно у него вышло тату «ночное небо» на лице клиентки - и тут же столкнулся с атакой сетевых троллей, заявивших, что девушка выглядит...