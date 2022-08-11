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Эти гиперреалистичные тату как будто нанесла фотокамера

Эти гиперреалистичные тату как будто нанесла фотокамера

Автор:
11 августа 2022 18:34
Сообщество : Искусство
Метки: Куанг Фом   гиперреализм   интересно   искусство   реализм   тату   тату-мастер   творчество   
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Тату-мастер Куанг Фом предлагает клиентам совершенно особый вид тату: он помогает своим клиентам создавать реалистичные татуировки своих близких. Куанг делится своими лучшими работами в соцсетях, и у него немало поклонников. Художнику обычно предоставляют фотографии, и его татуировки выглядят как настоящие!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Куанг Фом   гиперреализм   интересно   искусство   реализм   тату   тату-мастер   творчество   
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6  комментариев
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3k
GROMOZEKA 7 часов назад
Конечно это сугубо личный выбор каждого (я про татухи), но я, пардон, обои на телефоне и то нет нет, да меняю, а тут одна картинка на всю жизнь
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3k
Сергей Лаврушкин 23 секунды назад
а когда дети подрастут - пойдут рихтовать свою татуху ??
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6k
Котэ 4 часа назад
больные люди, им бы к психиатору сначала сходить
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5k
livaneth 6 часов назад
Маленького ребенка бессмысленно татуировать на себе. Пройдет совсем мало лет, ребенок вырастет и изменится а татуировка останется. Если только.....
За каждой из этих татуировок скрывается очень печальная история.
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−28
Киргуда 7 часов назад
С возрастом сиси вытягиваются вместе с лицами на них изображенными.
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2k
Broscan 7 часов назад
Да прям как настоящие фото


Но,я все равно против тату!
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