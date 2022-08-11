Эти гиперреалистичные тату как будто нанесла фотокамера

999
31
Тату-мастер Куанг Фом предлагает клиентам совершенно особый вид тату: он помогает своим клиентам создавать реалистичные татуировки своих близких. Куанг делится своими лучшими работами в соцсетях, и у него немало поклонников. Художнику обычно предоставляют фотографии, и его татуировки выглядят как настоящие!
×
×
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Польская тату-художница - мастер хипповских татушек
- Голландская художница-гиперреалистка рисует русалок
- Тату на ладошке: 50 отличных идей
- Философские тату Айхана Карадая
- Лучшие мужские татуировки 2019 года
Новости партнёров
За каждой из этих татуировок скрывается очень печальная история.
Но,я все равно против тату!