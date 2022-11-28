35 необычных татуировок, идея которых раскрывается в движении

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Искусство татуировки обрастает все новыми и новыми стилями и жанрами. Французский тату-мастер Век Ван Хиллик (Vek Van Hillik) нашел для себя интересную нишу — анимированные татуировки, которые трансформируются и "оживают", когда человек двигается. Талантливый художник и замечательные работы!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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