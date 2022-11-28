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35 необычных татуировок, идея которых раскрывается в движении

35 необычных татуировок, идея которых раскрывается в движении

Автор:
28 ноября 2022 15:37
Сообщество : Искусство
Метки: анимированные тату   дизайн   оптическая иллюзия   оригинальные татуировки   тату   тату-мастер   татуировки   хорошая идея   
1715
35
Искусство татуировки обрастает все новыми и новыми стилями и жанрами. Французский тату-мастер Век Ван Хиллик (Vek Van Hillik) нашел для себя интересную нишу — анимированные татуировки, которые трансформируются и "оживают", когда человек двигается. Талантливый художник и замечательные работы!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: анимированные тату   дизайн   оптическая иллюзия   оригинальные татуировки   тату   тату-мастер   татуировки   хорошая идея   
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3  комментария
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207
Sergius SPb 45 минут назад
А где кочегары на полужопиях?
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28k
Levyathan 52 минуты назад
Как будто чужой смотрит прямо в душу.
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ 53 минуты назад
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