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25 работ корейского тату-мастера, к которому приезжают люди со всего мира

25 работ корейского тату-мастера, к которому приезжают люди со всего мира

Автор:
10 февраля 2023 16:33
Сообщество : Искусство
Метки: Южная Корея   живопись   искусство татуировки   корейская культура   орнамент   современные тату   тату   тату-мастер   татуировки   художник   
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Питта (PITTA) — талантливый корейский художник-татуировщик, которого знают во всём мире. Он сделал себе имя, создав собственный стиль тату на базе традиционного корейского искусства. Но это не копии старинных живописных орнаментов, а скорее их адаптация к современности. Его работы выглядят как яркие иллюстрации к волшебным сказкам!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Южная Корея   живопись   искусство татуировки   корейская культура   орнамент   современные тату   тату   тату-мастер   татуировки   художник   
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8  комментариев
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8k
Борис Карабанов Час назад
Вечер в хату! Кто-нибудь в курсе, купола он не может?
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10k
An4aR 4 минуты назад
Ссылка youtu.be
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3k
Leonid 23 минуты назад
Ну что, у чувака есть высокооплачиваемая работа, у вторых же нет мозгов)
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1k
ФЫВАПРОЛ Полчаса назад
Почему не на лбу? Хреновый мастер, не умеет)))
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5k
dchizh Полчаса назад
на 2 и 11 вообще славянский орнамент
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32k
Snork Snorkoff Час назад
волосатые журавли будут когда мужик обратно зарастёт ))
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4k
Старичок Час назад
типа якудза.
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309
ruslan d Час назад
Круто , для тех кто любит эту тематику
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