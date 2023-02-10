25 работ корейского тату-мастера, к которому приезжают люди со всего мира

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Питта (PITTA) — талантливый корейский художник-татуировщик, которого знают во всём мире. Он сделал себе имя, создав собственный стиль тату на базе традиционного корейского искусства. Но это не копии старинных живописных орнаментов, а скорее их адаптация к современности. Его работы выглядят как яркие иллюстрации к волшебным сказкам!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Южная Корея живопись искусство татуировки корейская культура орнамент современные тату тату тату-мастер татуировки художник
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