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Шуточные подарки, которые никому не нужны, но всё равно вызывают улыбку

Шуточные подарки, которые никому не нужны, но всё равно вызывают улыбку

Автор:
28 марта 2023 16:19
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   магазин подарков   на праздник   подарки   смешно   смешные подарки   
2460
17

Порой мучаешься, что же подарить человеку на праздник. Кроме конверта с деньгами хочется ещё как-то повеселить людей, потому до сих пор существуют магазины подарков, где продаётся забавный хлам.

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А какие самые бесполезные подарки дарили вам?

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Метки: Прикол   Юмор   магазин подарков   на праздник   подарки   смешно   смешные подарки   
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11  комментариев
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26k
Serg2001 Час назад
Дарить ложку с дырками не всегда хорошая идея...
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54k
Олег 12 минут назад
за дырявую ложку можно и перо в бок получить..... а в лучшем случае по морде
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127k
Аааа 23 минуты назад
Хрень какая-то бесполезная
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79k
7guest 39 минут назад
№8 - это увеличитель члена, только туда соответственно не 5 копеек нужно помещать.
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59k
Александр 51 минуту назад
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2k
RaiJu Час назад
такой подарок дарить, считай оскорбить. Дырявые ложки в России да и в СНГ говорят только об одном - "твое место у параши".
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25k
Bayker 2 часа назад
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608
ruslan d 2 часа назад
Офисные шуточки
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25k
Bayker 2 часа назад
Дарили что-то подобное:
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Спелая кукурузинка

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