Шуточные подарки, которые никому не нужны, но всё равно вызывают улыбку

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Порой мучаешься, что же подарить человеку на праздник. Кроме конверта с деньгами хочется ещё как-то повеселить людей, потому до сих пор существуют магазины подарков, где продаётся забавный хлам.
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2. Может, она и не будет стоять на самом видном месте, зато настроение точно поднимет в день вручения
А какие самые бесполезные подарки дарили вам?
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