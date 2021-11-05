15 колоритных кадров из России, которые только кажутся постановочными - но на деле отражают реальность

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Все мы знаем, как и чем живут люди в России. Иногда фото, найденные на просторах российского интернета, больше напоминают постановочные кадры, но они более чем реальны. Давайте еще раз посмотрим подборку о жизни в РФ, только без негатива, а скорее с долей иронии.
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