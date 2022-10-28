Тайская модель с юмором показывает, что на самом деле скрывается за снимками из соцсетей

Смешно, ёмко и в духе времени — идеально!
Если вам тоже слегка надоело видеть в социальных сетях идеальные, отутюженные фотографии, то поднимите руку! Вместе с вами конечность поднимет и тайская красавица-модель, скрывающаяся под ником ViennaDoLL. Девушка, по всей видимости, настолько устала от «пластиковых» снимков, что начала их высмеивать. Красотка показывает два фото: красивенькое на обложку журнала и его полный антипод — суровую действительность.
Сексуальная безмятежность и морская амазонка
Фото с обезьянкой?
Только зашла в клуб и через 2 часа в клубе
Мы с подружкой на ночёвке по мнению парня и мы с подружкой на самом деле
Главное выбрать нужный ракурс. Без зеркальных объектов!
До прыжка в джакузи и через секунду после прыжка в джакузи
Макияж в рекламе и макияж в реальности
Фото у заснеженной ёлки и заснеженная ёлка, которая ждала именно тебя
Как торопишься для соцсетей и как торопишься на самом деле
Рождество для подписчиков и Рождество для себя
Более того, готовы поспорить, что все мы, за редким исключением, выглядим так же, как Виенна на втором фото, на протяжении всех новогодних праздников. Подайте оливьешку и бутеры с икрой! 🙂
Смотришь ужастик с любимым и смотришь ужастик с другом
«Ты сфоткал?» и спустя тысячную долю секунды
Когда ты сильная и независимая
Гамак — опасная вещь
Утро в кино VS утро в обычной жизни
Когда в сауне хочется быть самой красивой, но получается быть только потной
Красиво сушить волосы феном получается только в рекламе
Волейбол — игра не для всех
У загара есть и свои минусы
Источник:
АНТИФИШКИ
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