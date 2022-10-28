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Тайская модель с юмором показывает, что на самом деле скрывается за снимками из соцсетей

Тайская модель с юмором показывает, что на самом деле скрывается за снимками из соцсетей

Автор:
28 октября 2022 09:44
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   за кадром   забавно   смешно   тайланд   фото   
1479
20

Смешно, ёмко и в духе времени — идеально!

Если вам тоже слегка надоело видеть в социальных сетях идеальные, отутюженные фотографии, то поднимите руку! Вместе с вами конечность поднимет и тайская красавица-модель, скрывающаяся под ником ViennaDoLL. Девушка, по всей видимости, настолько устала от «пластиковых» снимков, что начала их высмеивать. Красотка показывает два фото: красивенькое на обложку журнала и его полный антипод — суровую действительность.


Сексуальная безмятежность и морская амазонка

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Фото с обезьянкой?


Только зашла в клуб и через 2 часа в клубе


Мы с подружкой на ночёвке по мнению парня и мы с подружкой на самом деле


Главное выбрать нужный ракурс. Без зеркальных объектов!


До прыжка в джакузи и через секунду после прыжка в джакузи


Макияж в рекламе и макияж в реальности


Фото у заснеженной ёлки и заснеженная ёлка, которая ждала именно тебя


Как торопишься для соцсетей и как торопишься на самом деле


Рождество для подписчиков и Рождество для себя

Более того, готовы поспорить, что все мы, за редким исключением, выглядим так же, как Виенна на втором фото, на протяжении всех новогодних праздников. Подайте оливьешку и бутеры с икрой! 🙂


Смотришь ужастик с любимым и смотришь ужастик с другом


«Ты сфоткал?» и спустя тысячную долю секунды


Когда ты сильная и независимая

Гамак — опасная вещь

Утро в кино VS утро в обычной жизни


Когда в сауне хочется быть самой красивой, но получается быть только потной

Красиво сушить волосы феном получается только в рекламе


Волейбол — игра не для всех


У загара есть и свои минусы

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Прикол   Юмор   за кадром   забавно   смешно   тайланд   фото   
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9  комментариев
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28k
Levyathan Час назад
Она часом не из этих?
Ссылка youtu.be
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15k
эмосурикат прямоползающий Полчаса назад
постановка что справа, что слева
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6k
Станислав 42 минуты назад
Больше кривляния, чем реальность.
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3k
вася васильев Час назад
Про главный подвох - умолчала!)))))
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2k
DVPET Час назад
Белые места при загаре только под очками? Остальные то чего не показали?
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13k
Konstantin Час назад
Заголовок сначала не прочел. Думал разные дефки, ближе к завершению страницы начал что-то подозревать
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