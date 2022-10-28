Тайская модель с юмором показывает, что на самом деле скрывается за снимками из соцсетей

Если вам тоже слегка надоело видеть в социальных сетях идеальные, отутюженные фотографии, то поднимите руку! Вместе с вами конечность поднимет и тайская красавица-модель, скрывающаяся под ником ViennaDoLL. Девушка, по всей видимости, настолько устала от «пластиковых» снимков, что начала их высмеивать. Красотка показывает два фото: красивенькое на обложку журнала и его полный антипод — суровую действительность.





Сексуальная безмятежность и морская амазонка