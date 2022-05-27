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"Начал учить какой-то петухон": 25+ остроумных ответов и комментариев от сетевых юмористов

"Начал учить какой-то петухон": 25+ остроумных ответов и комментариев от сетевых юмористов

Автор:
27 мая 2022 07:37
Сообщество : Юмор
Метки: Комментарии из Соцсетей   Юмор   диалоги   прикол   сетевые юмористы   скриншоты   смешно   умеют в юмор   шутки   юмористы   
3838
26

Новая подборка для хорошего пятничного настроения. Присмотритесь, возможно, в ней есть и ваше творчество, друзья!

Комментарии - важное дополнение любого поста. Иногда даже самый обычный вопрос или пресный диалог враз становится интересным после остроумного коммента. Не так ли?


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Источник:

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Метки: Комментарии из Соцсетей   Юмор   диалоги   прикол   сетевые юмористы   скриншоты   смешно   умеют в юмор   шутки   юмористы   
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8  комментариев
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9k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Комментарий к фото
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30k
Snork Snorkoff 21 минуту назад
Как развидеть рульку с гусиной шеей?
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14k
эмосурикат прямоползающий 36 минут назад


о доме и любящей женщине
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2k
Radugananebe 2 часа назад
Зверь с последнего фото похож на моего соседа
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1k
Ksenia2 2 часа назад
Петухон? ))
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