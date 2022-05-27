"Начал учить какой-то петухон": 25+ остроумных ответов и комментариев от сетевых юмористов

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Новая подборка для хорошего пятничного настроения. Присмотритесь, возможно, в ней есть и ваше творчество, друзья!
Комментарии - важное дополнение любого поста. Иногда даже самый обычный вопрос или пресный диалог враз становится интересным после остроумного коммента. Не так ли?
Спрашивали-отвечаем
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Источник:
АНТИФИШКИ
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