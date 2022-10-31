Сёстры из Дагестана сбежали в Грузию от своих родных, которые подвергли девушек обрезанию, издавались над ними и хотели выдать замуж

На КПП девушек удерживали, якобы, из-за долгов. После предъявления правок об отсутствии долгов, сотрудники КПП сослались уже на на решение руководства, назвав задержание «фильтрационным мероприятием». К сёстрам пытался пробиться адвокат, но его задержали за "мелкое хулиганство".

Девушки умоляли не пускать к ним родственников, но ОМОН проигнорировал их просьбы.

На видео ниже двоюродный брат и мать Патимат и Хадижат уговаривают девушек вернуться домой.