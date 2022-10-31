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Сёстры из Дагестана сбежали в Грузию от своих родных, которые подвергли девушек обрезанию, издавались над ними и хотели выдать замуж

Сёстры из Дагестана сбежали в Грузию от своих родных, которые подвергли девушек обрезанию, издавались над ними и хотели выдать замуж

Автор:
31 октября 2022 11:34
Сообщество : Жить в России
Метки: Сёстры   беглянки   видео   грузия   дагестан   интересное   права женщин   фото   
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Все четыре сестры родом из села Хаджалмахи в Дагестане. Девушки утверждают, что в детстве им сделали женское обрезание, они подвергались насилию со стороны родственников, одну из них пытались насильно выдать замуж за двоюродного брата. Девушки пытались бежать в Грузию, но их задержали на КПП.

О том, что четыре сестры находятся на КПП Верхний Ларс на границе России, и Грузии с российской стороны рассказали правозащитники кризисной группы «СК SOS». Хадижат и Патимат Хизривы (родные сёстры), Аминат Газимагомедова и Патимат Магомедова (троюродные сёстры) удерживались на КПП. По словам девушек, они подвергались физическому насилию со стороны родственников, в том числе процедуре женского обрезания. Девушки решились на побег после того, как родители решили выдать одну из сестёр за двоюродного брата.

Сами девушки рассказали, что на родине их ждёт смерть.

Нас избивали, насильно выдавали замуж, запретили получать образование. Мы этого не хотели, мы хотели уйти, мы хотели жить. Возможно, это последнее видео, огромная вероятность, что нас убьют. Мы из села Хаджалмахи, из Махачкалы. Там у девушек нет никаких прав.

В сети также появились фотографии избитых девушек. Одну из них побила мать, так как сомневалась в том, что её дочь совершила намаз.

На КПП девушек удерживали, якобы, из-за долгов. После предъявления правок об отсутствии долгов, сотрудники КПП сослались уже на на решение руководства, назвав задержание «фильтрационным мероприятием». К сёстрам пытался пробиться адвокат, но его задержали за "мелкое хулиганство".

Девушки умоляли не пускать к ним родственников, но ОМОН проигнорировал их просьбы.

На видео ниже двоюродный брат и мать Патимат и Хадижат уговаривают девушек вернуться домой.

– Я на руках их носил в детстве. Вы что говорите? Вы что знаете? – обращается двоюродный брат Патимат и Хадижат к адвокату.

– Девочки, посмотрите, пожалуйста, – добавляет мать.

К счастью, девушкам удалось попасть в Грузию. Правозащитники договорились с грузинской полицией о поддержке. Группа сопровождения увезла беглянок в убежище в Тбилиси. Но в полной безопасности они почувствуют себя нескоро — слишком велико желание родственников любой ценой вернуть «своих девушек».

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Сёстры   беглянки   видео   грузия   дагестан   интересное   права женщин   фото   
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12  комментариев
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3k
Артур 37 минут назад
Народы Кавказа даже во времена Шамиля не делали женского обрезания. пусть не звиздят.
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15k
Виталий Касандров 9 минут назад
Очередной ужастик для тех кто никогда не был в Дагестане, и не знает его истории и обычаев. Что там на самом деле хрен знает. Вполне может быть узнаем через пару месяцев узнает от мадам ,что им пообещали принцев и по 100 тыс баксов но кинули и вот он вынуждены бродяжничать в Грузии или в ЕС.
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17k
fanatik115 10 минут назад
женское обрезание??? что там резать?
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2k
poбт 49 минут назад
четыре 3.14дораски решили замутить халявный "безвиз" в европке с пожизненным содержанием как жертвы "кровавого мордора"
в общем ничего нового
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28k
Alex 51 минуту назад
Ослолюбы как обычно...
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2k
Алекс Чебурашкин 57 минут назад
мне понравилось начало видео. "Аээ Всем привет...." сказано прям как будто каждый день вещает в тикток. Ведет себя перед камерой не как забитая девушка а проф блогер. ИМХО очередная провокация. и что за бред задержаны за долги или «фильтрационным мероприятием»! Про адвоката вообще молчу. а потом взяли и в Грузию пропустили! Бред и провокация
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8k
Shtoppi Час назад
Других новостей и ждать не приходится из этого нецивилизованного манкейлэнда?
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28k
Levyathan Час назад
21 век, а северный Кавказ как жил в средневековье, так и продолжает жить. Ясное дело, что выезжая из своих аулов они продолжают жить по своим правилам. А девушкам еще далеко до безопасности, судя по всему, у семьи есть деньги, да и психология дагов близка грузинам, могут помочь...
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5k
Бу Час назад
просто жуть
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