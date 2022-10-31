Сёстры из Дагестана сбежали в Грузию от своих родных, которые подвергли девушек обрезанию, издавались над ними и хотели выдать замуж

Все четыре сестры родом из села Хаджалмахи в Дагестане. Девушки утверждают, что в детстве им сделали женское обрезание, они подвергались насилию со стороны родственников, одну из них пытались насильно выдать замуж за двоюродного брата. Девушки пытались бежать в Грузию, но их задержали на КПП.
О том, что четыре сестры находятся на КПП Верхний Ларс на границе России, и Грузии с российской стороны рассказали правозащитники кризисной группы «СК SOS». Хадижат и Патимат Хизривы (родные сёстры), Аминат Газимагомедова и Патимат Магомедова (троюродные сёстры) удерживались на КПП. По словам девушек, они подвергались физическому насилию со стороны родственников, в том числе процедуре женского обрезания. Девушки решились на побег после того, как родители решили выдать одну из сестёр за двоюродного брата.
Сами девушки рассказали, что на родине их ждёт смерть.
Нас избивали, насильно выдавали замуж, запретили получать образование. Мы этого не хотели, мы хотели уйти, мы хотели жить. Возможно, это последнее видео, огромная вероятность, что нас убьют. Мы из села Хаджалмахи, из Махачкалы. Там у девушек нет никаких прав.
В сети также появились фотографии избитых девушек. Одну из них побила мать, так как сомневалась в том, что её дочь совершила намаз.
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На КПП девушек удерживали, якобы, из-за долгов. После предъявления правок об отсутствии долгов, сотрудники КПП сослались уже на на решение руководства, назвав задержание «фильтрационным мероприятием». К сёстрам пытался пробиться адвокат, но его задержали за "мелкое хулиганство".
Девушки умоляли не пускать к ним родственников, но ОМОН проигнорировал их просьбы.
На видео ниже двоюродный брат и мать Патимат и Хадижат уговаривают девушек вернуться домой.
– Я на руках их носил в детстве. Вы что говорите? Вы что знаете? – обращается двоюродный брат Патимат и Хадижат к адвокату.
– Девочки, посмотрите, пожалуйста, – добавляет мать.
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К счастью, девушкам удалось попасть в Грузию. Правозащитники договорились с грузинской полицией о поддержке. Группа сопровождения увезла беглянок в убежище в Тбилиси. Но в полной безопасности они почувствуют себя нескоро — слишком велико желание родственников любой ценой вернуть «своих девушек».
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