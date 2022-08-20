В обмелевшем Дунае показались останки немецких военных кораблей

Пасхалочка времен Второй мировой войны появилась в районе сербского Прахова.
На протяжении 78 лет более двадцати остовов старых военных кораблей, затонувших во время Второй мировой войны находились под водой у границы Румынии с Сербией и в целом никому не мешали. Но засуха затронула самую крупную реку Западной Европы — Дунай. Уровень воды в некоторых районах снизился до критических показателей, а на поверхности показались железные "гробы" в боевом снаряжении.
Все это подводное кладбище – работа бронекатеров 1-й Краснознаменной Керченской бригады речных кораблей в составе Дунайской военной флотилии, которая громила врага на Дунае в 1944 году во время освобождения Югославии и, в частности, Белграда.
Местные жители серьёзно обеспокоены таким соседством. Из-за остовов кораблей сузилась площадь судоходства, да и наличие хоть боеприпасов не очень радует рыбаков. Для решения этой проблемы с останками немецких судов был запущен тендер, но пока дело с мёртвой точки не сдвинулось.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Дошло до того, что зарегистрированные места кораблекрушений внезапно при проверке оказываются пустыми. И инопланетяне тут не причем... Охотники за таким металлом готовы даже резать корабли нелегально прямо на дне, хотя это весьма дорого и рисковано. Но, видимо, неплохо окупается.
А тут роботы нужны, но всё вручную
Одно судно еще можно огородить флажками, буйками, но 20 это просто судоходство невозможно и опасно.
а железяки пусть хохлам подарят вот и флот у последних появится.