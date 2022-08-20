В обмелевшем Дунае показались останки немецких военных кораблей

На протяжении 78 лет более двадцати остовов старых военных кораблей, затонувших во время Второй мировой войны находились под водой у границы Румынии с Сербией и в целом никому не мешали. Но засуха затронула самую крупную реку Западной Европы — Дунай. Уровень воды в некоторых районах снизился до критических показателей, а на поверхности показались железные "гробы" в боевом снаряжении.