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В обмелевшем Дунае показались останки немецких военных кораблей

В обмелевшем Дунае показались останки немецких военных кораблей

Автор:
20 августа 2022 15:11
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Дунай   видео   военные корабли   вторая мировая война   засуха   река   
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Пасхалочка времен Второй мировой войны появилась в районе сербского Прахова.

На протяжении 78 лет более двадцати остовов старых военных кораблей, затонувших во время Второй мировой войны находились под водой у границы Румынии с Сербией и в целом никому не мешали. Но засуха затронула самую крупную реку Западной Европы — Дунай. Уровень воды в некоторых районах снизился до критических показателей, а на поверхности показались железные "гробы" в боевом снаряжении.


Все это подводное кладбище – работа бронекатеров 1-й Краснознаменной Керченской бригады речных кораблей в составе Дунайской военной флотилии, которая громила врага на Дунае в 1944 году во время освобождения Югославии и, в частности, Белграда.


Местные жители серьёзно обеспокоены таким соседством. Из-за остовов кораблей сузилась площадь судоходства, да и наличие хоть боеприпасов не очень радует рыбаков. Для решения этой проблемы с останками немецких судов был запущен тендер, но пока дело с мёртвой точки не сдвинулось.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Дунай   видео   военные корабли   вторая мировая война   засуха   река   
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15  комментариев
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12k
Кыся Час назад
Вообще, это весьма ценный металл, доядерной эпохи. Используется в сверхчувствительных детекторах, и не только. Современные металлы имеют повышенное содержание радиоактивных веществ, фонят, и очистить их до нужной степени невозможно или весьма трудно.

Дошло до того, что зарегистрированные места кораблекрушений внезапно при проверке оказываются пустыми. И инопланетяне тут не причем... Охотники за таким металлом готовы даже резать корабли нелегально прямо на дне, хотя это весьма дорого и рисковано. Но, видимо, неплохо окупается.
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71k
Максим 15 минут назад
ввести срочно санкции против РФ.. если бы не СССР затопивший там эти корабли, их бы там не было.
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Pavel Spirin Полчаса назад
А это мироздание напоминает чем предыдущий нацизм закончился.
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32k
a.fey 40 минут назад
Там говорят, что там остались боеприпасы; порядка 10 тонн взрывчатых веществ, и ни кто не знает, могут они взорваться или нет.
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28k
Григорий 49 минут назад
Вот ленивые засранцы. Даже если уровень упал на 2 метра этот мусор надо было убрать еще 40 лет назад. Я уверен, что местные сетуют, что никогда этого не было и вот опять.
Одно судно еще можно огородить флажками, буйками, но 20 это просто судоходство невозможно и опасно.
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3k
perekrestok 51 минуту назад
Посмотрел и офигел! На сколько Дунай обмелел? Там наверняка корабли метра на 2 сейчас вылезли. Просто жуть!
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585
Lexx 2 часа назад
Сколько металла пропадает.
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27k
Квантовый переход 2 часа назад
Щас ещё претензии к России будут.Зачем топили.
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28
Damvrot Hohlam 3 часа назад
Какой тендер ? У них проблема в чём туалетную бумагу постирать .
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