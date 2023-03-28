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Хозяин рассказал, как нейросеть спасла собаку, когда ветеринар не смог поставить диагноз

Хозяин рассказал, как нейросеть спасла собаку, когда ветеринар не смог поставить диагноз

Автор:
28 марта 2023 12:08
Сообщество : Животные
Метки: животные   интересное   нейросесть   собака   спасение   фото   хороший мальчик   чудо   
1372
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Искусственный интеллект, оказывается, может не только генерить картинки и решать задачи. Хозяин собаки по кличке Салли рассказал, как с помощью ChatGPT спас своего любимца.

Началось всё с того, что пёс Салли стал плохо себя чувствовать. Сначала ветеринары решили, что дело в укусе клеща. Однако после лечения псу стало хуже, и мужчина снова обратился к ветеринарам. Пёс сдал анализы, но врачи так и не смогли поставить диагноз.

Придя домой в отчаянии мужчина решился на то, что еще полгода назад показалось бы как минимум странным. Он обратился к нейросети OpenAI — GPT-4. Мужчина загрузил в чат результаты анализов, симптомы и описание собаки в мельчайших деталях.

ИИ выдал диагноз, подчеркнув, что он не является ветеринаром. По мнению нейросети, у собаки могла развиться иммуноопосредованная гемолитическая анемия.

После получения этого диагноза мужчина отправился к другому ветеринару, который подтвердил вывод нейросети и начал лечение. Владелец пса отметил, что не знает, почему первый ветеринар не смог поставить диагноз. Он добавил, что GPT-3.5 также не справился с задачей.

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Метки: животные   интересное   нейросесть   собака   спасение   фото   хороший мальчик   чудо   
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6  комментариев
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7k
tamin Час назад
Все, что связано с чат гпт, сразу минус. Задолбало. Обыкновенный поисковик с возможностью агрегации. Помниться когда в поисковик вставили автозамену, стало круто....
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6k
Leo Sun 13 минут назад
А этот идиёт сразу не мог пойти к ДРУГОМУ ветеринару?

Не, я понимаю, что кому-то надо облагородить ИИ и привить людям зависимость от нейросетей через принятие и симпатию к ним, но мозгами-то надо пользоваться, придумывая такие смешные истории.
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5k
Babangdida Час назад
A нельзя сделать, чтобы темы, в которых пиарится "нейросеть", можно было оценить не открывая?
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43
Sergio lynx Минуту назад
Хоспадяяя, нейросеть и ты туда?!
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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