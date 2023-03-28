Хозяин рассказал, как нейросеть спасла собаку, когда ветеринар не смог поставить диагноз

Началось всё с того, что пёс Салли стал плохо себя чувствовать. Сначала ветеринары решили, что дело в укусе клеща. Однако после лечения псу стало хуже, и мужчина снова обратился к ветеринарам. Пёс сдал анализы, но врачи так и не смогли поставить диагноз.