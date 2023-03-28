Хозяин рассказал, как нейросеть спасла собаку, когда ветеринар не смог поставить диагноз

Искусственный интеллект, оказывается, может не только генерить картинки и решать задачи. Хозяин собаки по кличке Салли рассказал, как с помощью ChatGPT спас своего любимца.
Началось всё с того, что пёс Салли стал плохо себя чувствовать. Сначала ветеринары решили, что дело в укусе клеща. Однако после лечения псу стало хуже, и мужчина снова обратился к ветеринарам. Пёс сдал анализы, но врачи так и не смогли поставить диагноз.
Придя домой в отчаянии мужчина решился на то, что еще полгода назад показалось бы как минимум странным. Он обратился к нейросети OpenAI — GPT-4. Мужчина загрузил в чат результаты анализов, симптомы и описание собаки в мельчайших деталях.
ИИ выдал диагноз, подчеркнув, что он не является ветеринаром. По мнению нейросети, у собаки могла развиться иммуноопосредованная гемолитическая анемия.
После получения этого диагноза мужчина отправился к другому ветеринару, который подтвердил вывод нейросети и начал лечение. Владелец пса отметил, что не знает, почему первый ветеринар не смог поставить диагноз. Он добавил, что GPT-3.5 также не справился с задачей.
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Не, я понимаю, что кому-то надо облагородить ИИ и привить людям зависимость от нейросетей через принятие и симпатию к ним, но мозгами-то надо пользоваться, придумывая такие смешные истории.