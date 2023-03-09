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Грузинскому псу вручили медаль за спасение людей из-под завалов в Турции

Грузинскому псу вручили медаль за спасение людей из-под завалов в Турции

Автор:
09 марта 2023 09:24
Сообщество : Животные
Метки: Награда   Турция   животные   землетресение   овчарка   собака   спасение   хороший мальчик   
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Тинто прекрасно показал себя во время операции и с его помощью из под завалов вытащили около 300 человек.

Министерство внутренних дел Грузии распорядилось представить к награде собаку, которая участвовал в работах по ликвидации последствий землетрясения в Турции. Животное по кличке Тинто получило жетон «За спасение жизни», говорится на сайте ведомства.

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По данным грузинского МИД, пес помог вытащить одного человека из-под завалов после стихийного бедствия. Отмечается, что животное оказало важную роль в ходе работы спасателей на территории Турции.

«Собака-спасатель Тинто службы управления чрезвычайными ситуациями МВД, помогающая в реагировании на особые ситуации, награждена специальным жетоном „За спасение жизни“», — сообщили в грузинском ведомстве.

На церемонии вручения присутствовал заместитель главы пожарно-спасательного департамента Мамука Сепиашвили.

МВД Турции ранее сообщило, что число жертв землетрясений в Турции уже приблизилось к 46 тысячам человек. По словам главы ведомства Сулеймана Сойлу, в результате обрушилось 26 300 зданий, на месте происшествия проводились поисково-спасательные работы.

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Метки: Награда   Турция   животные   землетресение   овчарка   собака   спасение   хороший мальчик   
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