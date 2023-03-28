Мемные расследования: история появления Хакермена

В 2015 году появился интернациональный мем "Хакермен", высмеивающий людей с минимальной компьютерной грамотность и зашкаливающим чувством собственной важности.
Часто бывает сложно установить автора мема или точное время его появления. На этот раз известно всё о меме.
Автором Хакермена стал пользователь сайта Reddit JBisBlu. JBisBlu объединил в одном изображении фотографию Рами Малека и заставку из короткометражки "Кунг Фьюри".
В сети картинка впервые была опубликована 31 августа 2015 года.
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В качестве надписи использовано графическое оформление из "Кунг Фьюри" — пародийной короткометражки, в которой есть хакер Хакерман, способный определить местоположение человека по телефонному звонку и даже хакнуть пространственно-временной континуум.
Появились мемы-пародии
Пользовались этим мемом в корыстных целях?
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