FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Что? Где? Когда? 169 постов • 147 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Что? Где? Когда?
Мемные расследования: история появления Хакермена

Мемные расследования: история появления Хакермена

Автор:
28 марта 2023 17:30
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: 2015 год   Мемостория   Мемы   Мистер Робот   Хакермен   появление мемов   рами малек   хакеры   
1362
5
1

В 2015 году появился интернациональный мем "Хакермен", высмеивающий людей с минимальной компьютерной грамотность и зашкаливающим чувством собственной важности.

Часто бывает сложно установить автора мема или точное время его появления. На этот раз известно всё о меме.

Автором Хакермена стал пользователь сайта Reddit JBisBlu. JBisBlu объединил в одном изображении фотографию Рами Малека и заставку из короткометражки "Кунг Фьюри".

В сети картинка впервые была опубликована 31 августа 2015 года.

В качестве надписи использовано графическое оформление из "Кунг Фьюри" — пародийной короткометражки, в которой есть хакер Хакерман, способный определить местоположение человека по телефонному звонку и даже хакнуть пространственно-временной континуум.

Пользовались этим мемом в корыстных целях?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Что? Где? Когда?"
Метки: 2015 год   Мемостория   Мемы   Мистер Робот   Хакермен   появление мемов   рами малек   хакеры   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
29k
Владимир Час назад
В корыстных целях?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Александр Полчаса назад
Пост из разряда - зачем я это вообще открыл?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
362
Xapgu Час назад
"Хакнуто слишком много лет!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Бернгард Кёне

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

96923



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Президент Чада распорядился национализировать все активы американской нефтегазовой компании в стране
Президент Чада распорядился национализировать все активы американской нефтегазовой...
Немного фактов о космосе
Немного фактов о космосе
Набирающие популярность в сообществах
В эту игру можно играть и вдвоем?
В эту игру можно играть и вдвоем?
Почему советские мужчины так много времени проводили в гараже
Почему советские мужчины так много времени проводили в гараже
Украинцы, поддерживающие Россию
Украинцы, поддерживающие Россию
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Пойман с поличным

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#история#позитив#в мире#улыбнуло#Китай#забавно#Приколы#Автовсячина
#Юмор#машина#аварии#авто аварии#люди#интересное#подборка#картинки#СССР#Россия
#автомобили#интересно#дтп#Прикол#факты#животные#фильм#кино#Фотографии#маразм
Украинцы, поддерживающие Россию Украинцы, поддерживающие Россию Мемные расследования: история появления Медведя в кустах Мемные расследования: история появления Медведя в кустах Мемные расследования: история появления Джонни Кэтсвилла Мемные расследования: история появления Джонни Кэтсвилла Мемные расследования: как появился Trollface Мемные расследования: как появился Trollface Мемные расследования: как появился мем "И так сойдет" Мемные расследования: как появился мем "И так сойдет" Мемные расследования: история появления феномена "Слабоумие и отвага" Мемные расследования: история появления феномена "Слабоумие и отвага"

На что жалуетесь?

Вернуться