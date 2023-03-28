Мемные расследования: история появления Хакермена

Часто бывает сложно установить автора мема или точное время его появления. На этот раз известно всё о меме.



Автором Хакермена стал пользователь сайта Reddit JBisBlu. JBisBlu объединил в одном изображении фотографию Рами Малека и заставку из короткометражки "Кунг Фьюри".

В сети картинка впервые была опубликована 31 августа 2015 года.