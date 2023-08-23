Мемные расследования: как появилась смерть с косой у дверей

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Вероятно, это самый политотный мем из всех существующих. Как появился мем с косой? История не такая уж и длинная.
Отличительной особенностью мема стали 10 шакалов из 10 возможных, а также его использование в темах, вызывающих самую сильную попоболь: политика, спорт, повесточка в фильмах и играх.
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Происхождение мема
Карикатура, на которой Смерть с косой стучится в очередную дверь, впервые появилась на аргентинском сайте Taringa 16 августа 2013 года.
На оригинальной картинке Смерть олицетворяет США, а двери – Пакистан, Ирак, Ливию и Сирию. Ещё не открытая дверь – это Египет. Карикатура посвящена военной политике Соединённых Штатов.
На оригинальной картинке Смерть олицетворяет США, а двери – Пакистан, Ирак, Ливию и Сирию. Ещё не открытая дверь – это Египет. Карикатура посвящена военной политике Соединённых Штатов.
Карикатура после Реддита расползлась по социальным сетям. Картинку несколько раз перерисовывали, а также адаптировали под самые разные события в мире спорта и видеоигр. Часть из них не будет опубликована в посте, дабы он не улетел в Антифишки.
Годный мем?
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