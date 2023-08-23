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Мемные расследования: как появилась смерть с косой у дверей

Мемные расследования: как появилась смерть с косой у дверей

Автор:
23 августа 2023 21:44
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: 2013 год   Мемостория   Мемы   политические мемы   появление мемов   смерть с косой   
1845
6
Вероятно, это самый политотный мем из всех существующих. Как появился мем с косой? История не такая уж и длинная.
Отличительной особенностью мема стали 10 шакалов из 10 возможных, а также его использование в темах, вызывающих самую сильную попоболь: политика, спорт, повесточка в фильмах и играх.
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Довольно быстро картинка появилась на Reddit под заголовком "Смерть-империалист".
Карикатура после Реддита расползлась по социальным сетям. Картинку несколько раз перерисовывали, а также адаптировали под самые разные события в мире спорта и видеоигр. Часть из них не будет опубликована в посте, дабы он не улетел в Антифишки.

Годный мем?

Источник:

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Метки: 2013 год   Мемостория   Мемы   политические мемы   появление мемов   смерть с косой   
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3  комментария
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5k
Трям 55 минут назад
Очередная .хуета !
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30k
Григорий Полчаса назад
Без этого поста никто-б и не узнал, что оказывается это мем
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31k
Владимир Час назад
Такой себе, форсед мем, то есть априори цугундер.
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Бернгард Кёне

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