Мемные расследования: история появления подкрадуль

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Данный мем стал популярен совсем недавно — в начале 2023 года, хотя само слово стали применять "в этих ваших интернетах" ещё в начале нулевых.
Что же такое подкрадули?
Подкрадулями называется уродливая обувь, которая порой вообще не предназначена для использования по своему прямому назначению.
История появления мема
В интернете давно используется сленговое слово "подкрадули" для описания забавной или странной обуви. С начала нулевых термин "подкрадули" появляется время от времени в различных сборниках смешных картинок.
Есть ненулевая вероятность того, что "подкрадули" – это лишь буквальный перевод английского слова "sneakers". В английском языке это название для кроссовок, и оно происходит от глагола "to sneak" – "подкрадываться". Таким образом, "сникерсы" или кроссовки – это то же самое, что и "подкрадывалки" или "подкрадули".
Также в русском сленге есть слово "подкрадуля". В единственном числе это слово означает человека, который подкрадывается незаметно и тихо.
Хотя мемы и шутки с подкрадулями ходят по рунету уже много лет, они стали глобальным трендом только в начале 2023 года. Этому предшествовал трек, выпущенный рэперами Замаем и Славой КПСС.
Примечательно, что площадкой для разгона популярности мема стала торговая площадка "Авито". Пользователи стали продавать шутки ради самые странные образцы обуви, обзывая их подкрадулями. Часто у таких объявлений были чрезмерно завышенные цены.
Есть ненулевая вероятность того, что "подкрадули" – это лишь буквальный перевод английского слова "sneakers". В английском языке это название для кроссовок, и оно происходит от глагола "to sneak" – "подкрадываться". Таким образом, "сникерсы" или кроссовки – это то же самое, что и "подкрадывалки" или "подкрадули".
Также в русском сленге есть слово "подкрадуля". В единственном числе это слово означает человека, который подкрадывается незаметно и тихо.
Хотя мемы и шутки с подкрадулями ходят по рунету уже много лет, они стали глобальным трендом только в начале 2023 года. Этому предшествовал трек, выпущенный рэперами Замаем и Славой КПСС.
Примечательно, что площадкой для разгона популярности мема стала торговая площадка "Авито". Пользователи стали продавать шутки ради самые странные образцы обуви, обзывая их подкрадулями. Часто у таких объявлений были чрезмерно завышенные цены.
Трек про подкрадули
Что лучше, подкрадули или бархатные тяги?
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"Бархатные тяги" - более узкое понятие, с некоторым ландшафтно-национальным оттенком, в отличие от гораздо более широкого, интернационального и универсального понятия "подкрадули". ИМХО.
Надел подкрадухи и пошёл жрать помазуху. То есть, надел тапки и пошёл есть масло.
ТС нуб и опозорился.