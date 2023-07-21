Мемные расследования: история появления подкрадуль

В интернете давно используется сленговое слово "подкрадули" для описания забавной или странной обуви. С начала нулевых термин "подкрадули" появляется время от времени в различных сборниках смешных картинок.



Есть ненулевая вероятность того, что "подкрадули" – это лишь буквальный перевод английского слова "sneakers". В английском языке это название для кроссовок, и оно происходит от глагола "to sneak" – "подкрадываться". Таким образом, "сникерсы" или кроссовки – это то же самое, что и "подкрадывалки" или "подкрадули".



Также в русском сленге есть слово "подкрадуля". В единственном числе это слово означает человека, который подкрадывается незаметно и тихо.



Хотя мемы и шутки с подкрадулями ходят по рунету уже много лет, они стали глобальным трендом только в начале 2023 года. Этому предшествовал трек, выпущенный рэперами Замаем и Славой КПСС.



Примечательно, что площадкой для разгона популярности мема стала торговая площадка "Авито". Пользователи стали продавать шутки ради самые странные образцы обуви, обзывая их подкрадулями. Часто у таких объявлений были чрезмерно завышенные цены.