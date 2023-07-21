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Мемные расследования: история появления подкрадуль

Мемные расследования: история появления подкрадуль

Автор:
21 июля 2023 15:41
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: 2023 год   Мемостория   Мемы   авито   подкрадули   появление мемов   
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Данный мем стал популярен совсем недавно — в начале 2023 года, хотя само слово стали применять "в этих ваших интернетах" ещё в начале нулевых.

Что же такое подкрадули?

Подкрадулями называется уродливая обувь, которая порой вообще не предназначена для использования по своему прямому назначению.

История появления мема

В интернете давно используется сленговое слово "подкрадули" для описания забавной или странной обуви. С начала нулевых термин "подкрадули" появляется время от времени в различных сборниках смешных картинок.

Есть ненулевая вероятность того, что "подкрадули" – это лишь буквальный перевод английского слова "sneakers". В английском языке это название для кроссовок, и оно происходит от глагола "to sneak" – "подкрадываться". Таким образом, "сникерсы" или кроссовки – это то же самое, что и "подкрадывалки" или "подкрадули".

Также в русском сленге есть слово "подкрадуля". В единственном числе это слово означает человека, который подкрадывается незаметно и тихо.

Хотя мемы и шутки с подкрадулями ходят по рунету уже много лет, они стали глобальным трендом только в начале 2023 года. Этому предшествовал трек, выпущенный рэперами Замаем и Славой КПСС.

Примечательно, что площадкой для разгона популярности мема стала торговая площадка "Авито". Пользователи стали продавать шутки ради самые странные образцы обуви, обзывая их подкрадулями. Часто у таких объявлений были чрезмерно завышенные цены.

Что лучше, подкрадули или бархатные тяги?

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Метки: 2023 год   Мемостория   Мемы   авито   подкрадули   появление мемов   
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4  комментария
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9k
Billi_Bons 52 минуты назад
Подкрадули - это обувь, чтобы тихо подкрасться. А тут, и-го-го, какие грохотули "Ксюша-Design".
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6k
heta 57 минут назад
=== Что лучше, подкрадули или бархатные тяги? ===
"Бархатные тяги" - более узкое понятие, с некоторым ландшафтно-национальным оттенком, в отличие от гораздо более широкого, интернационального и универсального понятия "подкрадули". ИМХО.
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1k
kbotradnoe 58 минут назад
Такие в Тае продают за копейки, выглядит максимально [мат]))
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19k
Александр Час назад
Подкрадули, они же подкрадухи, это тапки, желательно с мягкой подошвой чтобы тихо ходить, подкрадываться. А не вот это всё.
Надел подкрадухи и пошёл жрать помазуху. То есть, надел тапки и пошёл есть масло.
ТС нуб и опозорился.
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