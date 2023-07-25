Мемные расследования: история появления удивлённого моргающего парня

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В англоязычном сегменте интернета данный мем известен под названием "Blinkin White Guy".
Данный мем появился 6 декабря 2013 года. Свою популярность он набрал благодаря активным репостам в Twitter. Изначально была сделана гифка с ролика GiantBomb, посвящённого играм.
Моргающим человеком является один из членов команды GiantBomb, его зовут Дрю Сканлон.
Дрю так отреагировал на фразу другого стримера, произнёсшего необычное ругательство: "Farming with my hoe" (hoe – "шлюха", от слова whore; фармить – на языке геймеров значит "получать игровую валюту или ресурсы, долго выполняя одни и те же задания").
Моргающим человеком является один из членов команды GiantBomb, его зовут Дрю Сканлон.
Дрю так отреагировал на фразу другого стримера, произнёсшего необычное ругательство: "Farming with my hoe" (hoe – "шлюха", от слова whore; фармить – на языке геймеров значит "получать игровую валюту или ресурсы, долго выполняя одни и те же задания").
Мем-гифка
Тот самый стрим
Примечательно, что мем набирал свою популярность вплоть до 2015 года. Именно на данный год приходится пик его популярности. Появились шаблоны, помимо гифок и видео лицо Дрю стали использовать в качестве комикса, а также реакции на самые разные события.
Годный мем?
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