Мемные расследования: история появления удивлённого моргающего парня

Данный мем появился 6 декабря 2013 года. Свою популярность он набрал благодаря активным репостам в Twitter. Изначально была сделана гифка с ролика GiantBomb, посвящённого играм.



Моргающим человеком является один из членов команды GiantBomb, его зовут Дрю Сканлон.



Дрю так отреагировал на фразу другого стримера, произнёсшего необычное ругательство: "Farming with my hoe" (hoe – "шлюха", от слова whore; фармить – на языке геймеров значит "получать игровую валюту или ресурсы, долго выполняя одни и те же задания").