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Мемные расследования: история появления удивлённого моргающего парня

Мемные расследования: история появления удивлённого моргающего парня

Автор:
25 июля 2023 18:44
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: 2013 год   Мемостория   Мемы   моргающий парень   появление мемов   удивленный парень   
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В англоязычном сегменте интернета данный мем известен под названием "Blinkin White Guy".
Данный мем появился 6 декабря 2013 года. Свою популярность он набрал благодаря активным репостам в Twitter. Изначально была сделана гифка с ролика GiantBomb, посвящённого играм.

Моргающим человеком является один из членов команды GiantBomb, его зовут Дрю Сканлон.

Дрю так отреагировал на фразу другого стримера, произнёсшего необычное ругательство: "Farming with my hoe" (hoe – "шлюха", от слова whore; фармить – на языке геймеров значит "получать игровую валюту или ресурсы, долго выполняя одни и те же задания").
Примечательно, что мем набирал свою популярность вплоть до 2015 года. Именно на данный год приходится пик его популярности. Появились шаблоны, помимо гифок и видео лицо Дрю стали использовать в качестве комикса, а также реакции на самые разные события.

Годный мем?

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Метки: 2013 год   Мемостория   Мемы   моргающий парень   появление мемов   удивленный парень   
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