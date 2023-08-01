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Мемные расследования: девушка пытается сложить числа

Мемные расследования: девушка пытается сложить числа

Автор:
01 августа 2023 17:19
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: 2016 год   Мемостория   Мемы   глупость   математика   появление мемов   
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Что вы знаете о Гватемале? Вероятно, вы слышали, что Гватемала — крупнейший производитель и поставщик кардамона. Также страна славится вкусным кофе и бананами. А в 2016 года она подарила ещё сей замечательный мем.

История появления мема

Из гватемальской телепередачи Combate был взят кадр с девушкой, которая участвовала в соревнованиях между командами, где проводились различные физические и интеллектуальные конкурсы. В одном из выпусков девушка по имени Даяна Ривас неправильно решила математическую задачу, где требовалось сложить 248 и 208. Правильный ответ - 456, но она написала 4416, начав решение слева направо.

Эпизод шоу был показан 20 мая 2016 года, а в интернете начал распространяться короткий видеофрагмент с Даяной, пытающейся решить эту задачу. Через несколько дней кадр с девушкой и примером на доске стал мемом, который сначала стал популярен в испаноязычном интернете. Один из первых мемов был подписан "Центральная избирательная комиссия. Подсчет бюллетеней".

Вскоре этот мем распространился в западных социальных сетях и рунете. Хотя мем не стал особенно популярным, он периодически всплывал в темах, связанных с политикой и экономикой. В рунете этот мем с надписью "Как депутаты подсчитывают свою зарплату" стал широко распространенным в 2018 году.

В 2019 году в пабликах "ВКонтакте" начали появляться новые мемы с этим шаблоном.

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Метки: 2016 год   Мемостория   Мемы   глупость   математика   появление мемов   
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