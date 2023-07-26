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Мемные расследования: история появления удивлённого моргающего парня

Мемные расследования: история появления удивлённого моргающего парня

Автор:
26 июля 2023 18:53
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: 2017 год   Мемостория   Мемы   появление мемов   теги: Потрясающий ход   шахматные мемы   шахматы   
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2017 год подарил нам много всего интересного, мем "Потрясающий ход" — один из таких подарков.

Происхождение мема

Мем появился благодаря статье "Волшебная игра Боголюбова", выпущенной на сайте ElPais 27 февраля 2017 года.
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Мужчина в белом халате — Леонто Гарсия, детально рассматривающий партию Ефима Боголюбова и Людвига Рельштаба, сыгранную в 1940 году.

Леонто Гарсия называет один из ходов Боголюбоова "потрясающим".
Датой рождения мема является 4 марта 2017 года, когда реакцию ведущего опубликовали на ютубе. Уже через четыре дня мем разместили на испанском Memedroid. Следующий этап — активное использование испаноязычными пользователями мема в фейсбуке. Международный успех мему пришёл благодаря публикации на Реддите. В рунете мем "Потрясающий ход" набрал популярность лишь в 2019 году благодаря пользователям социальной сети ВКонтакте.

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Метки: 2017 год   Мемостория   Мемы   появление мемов   теги: Потрясающий ход   шахматные мемы   шахматы   
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Трям Час назад
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Алексей Иванов 4 минуты назад
Автор, исправьте название поста. Оно (название) было актуально во вчерашнем посте.
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