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2017 год подарил нам много всего интересного, мем "Потрясающий ход" — один из таких подарков.
Обычно его применяют для визуализации восхищения чьим-либо поступком. Часто его используют в качестве иронии, стёба или саркастической реакции.
Происхождение мема
Мем появился благодаря статье "Волшебная игра Боголюбова", выпущенной на сайте ElPais 27 февраля 2017 года.
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Мужчина в белом халате — Леонто Гарсия, детально рассматривающий партию Ефима Боголюбова и Людвига Рельштаба, сыгранную в 1940 году.
Леонто Гарсия называет один из ходов Боголюбоова "потрясающим".
Леонто Гарсия называет один из ходов Боголюбоова "потрясающим".
Датой рождения мема является 4 марта 2017 года, когда реакцию ведущего опубликовали на ютубе. Уже через четыре дня мем разместили на испанском Memedroid. Следующий этап — активное использование испаноязычными пользователями мема в фейсбуке. Международный успех мему пришёл благодаря публикации на Реддите. В рунете мем "Потрясающий ход" набрал популярность лишь в 2019 году благодаря пользователям социальной сети ВКонтакте.
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