FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 11405 постов • 1292 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Животные 
В сети появилось видео собаки, привязанной цепью к грузовику, взволновавшее зоозащитников

В сети появилось видео собаки, привязанной цепью к грузовику, взволновавшее зоозащитников (3 фото + 2 видео)

Автор:
26 января 2022 09:41
Сообщество : Животные
Метки: Тульская область   жестокое обращение с животными   животные   камаз   самосвал   собака   тула   цепь   
287
3
2
24 января в Тульской области возмутились после видео, снятого автомобилистом, который заметил привязанную собаку, бегущую за КамАЗом.
Туляки ужаснулись издевательству над животным, ведь глядя на видеозапись кажется, что уставшая собака еле бежит за самосвалом. И хотя автор видео посигналил водителю КамАЗа, тот продолжил движение, как ни в чём не бывало.
После резонанса в соцсетях хозяева собаки нашлись сами и рассказали, что же случилось на самом деле. Они недавно переехали, а пёс (по кличке Цезарь) сорвался с цепи и убежал на старое место жительства. Хозяева его быстро отыскали. И как раз в момент возврата животного в новый дом было снято видео. Женщина сказала, что засунуть 50-килограммового пса в высокую кабину самосвала им оказалось не под силу, поэтому было решено привязать его сзади и ехать со скоростью 5-7 км в час. Расстояние между старым и новым домом было небольшое, и Цезарь был спокоен до тех пор, пока автор видео не стал сигналить.

На вид 10-летний пёс кажется сытым и довольным жизнью. Хозяйка рассказала, что они его очень любят, да в семье есть ещё одна крупная собака.
Местные жители не поверили объяснениям женщины:
Кстати, ГИБДД уже составила протокол на владельца самосвала за нарушение правил дорожного движения.

Осмотревшие животное ветеринары вынесли свой вердикт: "Собака находится в удовлетворительном состоянии, признаков патологических процессов не наблюдается".

Продолжается проверка прокуратуры.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Тульская область   жестокое обращение с животными   животные   камаз   самосвал   собака   тула   цепь   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Александр Зотов 11 минут назад
и как всегда самая истеричная и неадекватная зоошиза - это бабы)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
sanchesS80 2 минуты назад
Водителя надо бы за яйки привязать к грузовику и ехать 5-7 км/ч. Пускай бежит и молится как бы не споткнуться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Умница-красавица 11 минут назад
Видать хорошие хозяева, раз собакена на цепи за Камазом пришлось к ним тащить(((
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Ivan 13 минут назад
Я так на даче в дождь свою дуру выгуливаю. Поводок к фаркопу, кртинку с камеры на дисплей, и круга 4 по даче на малых оборотах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дом студента, или храм науки: что представляет собой главный университет страны Дом студента, или храм науки: что представляет собой главный университет страны Бездомный кудрявый лабрадор на помойке давал людям лапу, надеясь на помощь Бездомный кудрявый лабрадор на помойке давал людям лапу, надеясь на помощь Спасатели нашли собаку, пропавшую еще в августе Спасатели нашли собаку, пропавшую еще в августе Смех сквозь слезы: 18 неудачных стрижек животных Смех сквозь слезы: 18 неудачных стрижек животных 17 случаев, когда за табличкой «Осторожно, злая собака!» скрывался сюрприз 17 случаев, когда за табличкой «Осторожно, злая собака!» скрывался сюрприз Шпиц из Южной Кореи очаровал соцсети Шпиц из Южной Кореи очаровал соцсети
Serenity

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

17449



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
38
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Мыслить нешаблонно: история снайпера Василия Зайцева
5
44
Мыслить нешаблонно: история снайпера Василия Зайцева
Набирающие популярность в сообществах
Очнулся — в гипсе: что ответит суд по иску о травме на удаленке?
0
12
Очнулся — в гипсе: что ответит суд по иску о травме на удаленке?
Красивые даты февраля манят потенциальных молодоженов в ЗАГС
0
7
Красивые даты февраля манят потенциальных молодоженов в ЗАГС
Дом студента, или храм науки: что представляет собой главный университет страны
Дом студента, или храм науки: что представляет собой главный университет страны
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
В нищете, да не в обиде
0
0

Лучшие демотиваторы
Шлем снимай, редиска!
0
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#история#аварии#авто аварии#в мире#картинки#фотографии#интересное#падение
#фото#факты#животные#дтп#Ynews#автомобили#Приколы#Россия#фильм#СССР
#прикол#ватермарк#люди#кино#подборка#голливуд#США#фейл#забавно#автомир

На что жалуетесь?

Вернуться