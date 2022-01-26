В сети появилось видео собаки, привязанной цепью к грузовику, взволновавшее зоозащитников

После резонанса в соцсетях хозяева собаки нашлись сами и рассказали, что же случилось на самом деле. Они недавно переехали, а пёс (по кличке Цезарь) сорвался с цепи и убежал на старое место жительства. Хозяева его быстро отыскали. И как раз в момент возврата животного в новый дом было снято видео. Женщина сказала, что засунуть 50-килограммового пса в высокую кабину самосвала им оказалось не под силу, поэтому было решено привязать его сзади и ехать со скоростью 5-7 км в час. Расстояние между старым и новым домом было небольшое, и Цезарь был спокоен до тех пор, пока автор видео не стал сигналить.



На вид 10-летний пёс кажется сытым и довольным жизнью. Хозяйка рассказала, что они его очень любят, да в семье есть ещё одна крупная собака.