В сети появилось видео собаки, привязанной цепью к грузовику, взволновавшее зоозащитников

287
3
2
24 января в Тульской области возмутились после видео, снятого автомобилистом, который заметил привязанную собаку, бегущую за КамАЗом.
Туляки ужаснулись издевательству над животным, ведь глядя на видеозапись кажется, что уставшая собака еле бежит за самосвалом. И хотя автор видео посигналил водителю КамАЗа, тот продолжил движение, как ни в чём не бывало.
После резонанса в соцсетях хозяева собаки нашлись сами и рассказали, что же случилось на самом деле. Они недавно переехали, а пёс (по кличке Цезарь) сорвался с цепи и убежал на старое место жительства. Хозяева его быстро отыскали. И как раз в момент возврата животного в новый дом было снято видео. Женщина сказала, что засунуть 50-килограммового пса в высокую кабину самосвала им оказалось не под силу, поэтому было решено привязать его сзади и ехать со скоростью 5-7 км в час. Расстояние между старым и новым домом было небольшое, и Цезарь был спокоен до тех пор, пока автор видео не стал сигналить.
На вид 10-летний пёс кажется сытым и довольным жизнью. Хозяйка рассказала, что они его очень любят, да в семье есть ещё одна крупная собака.
На вид 10-летний пёс кажется сытым и довольным жизнью. Хозяйка рассказала, что они его очень любят, да в семье есть ещё одна крупная собака.
Местные жители не поверили объяснениям женщины:
Кстати, ГИБДД уже составила протокол на владельца самосвала за нарушение правил дорожного движения.
Осмотревшие животное ветеринары вынесли свой вердикт: "Собака находится в удовлетворительном состоянии, признаков патологических процессов не наблюдается".
Продолжается проверка прокуратуры.
Осмотревшие животное ветеринары вынесли свой вердикт: "Собака находится в удовлетворительном состоянии, признаков патологических процессов не наблюдается".
Продолжается проверка прокуратуры.
Источник:
Ссылки по теме:
- Спасатели нашли собаку, пропавшую еще в августе
- Смех сквозь слезы: 18 неудачных стрижек животных
- 17 случаев, когда за табличкой «Осторожно, злая собака!» скрывался сюрприз
- Бездомный кудрявый лабрадор на помойке давал людям лапу, надеясь на помощь
- Шпиц из Южной Кореи очаровал соцсети
12
Понравилось12
Новости партнёров