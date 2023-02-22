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Древний стрит-арт: 10 самых красивых и&nbsp;необычных петроглифов

Древний стрит-арт: 10 самых красивых и необычных петроглифов

Автор:
22 февраля 2023 09:49
Сообщество : Наука
Метки: интересно   наука   находка   петроглиф   стрит-арт   факты   фото   
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На Земле есть около 20 000 петроглифов — вырезанных в камне изображений. Они и наскальные рисунки — самые древние из дошедших до нас форм искусства. Некоторые из них известны с древности, некоторые тысячелетиями прятались от глаз и были найдены только недавно.

Почему индейцы шести разных племен приходили к этой скале на западе современных США и вырезали рисунки, неизвестно. Они делали это и до того, как познакомились с белыми людьми, и после (об этом говорят изображения конных всадников). Сейчас это место называется Газетный камень (Ньюспейпер Рок), штат Юта.

На языке индейцев навахо название этого места означает «камень, который рассказывает истории». Всего в скале вырезано более 650 изображений — в основном людей и животных. Иногда встречаются и абстрактные символы. Первый рисунок был вырезан в скале около 2000 лет назад.

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Первые изображения вдоль берега фьорда в Тануме, Швеция, были выполнены 3800 лет назад. В бронзовом веке (впрочем, как и сейчас) население этой территории очень любило лодки. Их и рисовали: из более чем 1000 рисунков самый распространенный мотив — лодка и люди в ней.

Чтобы прикоснуться к древнему стрит-арту, не обязательно уезжать к индейцам или шведам; можно, например, обойти окрестности Онежского озера. Археологи считают, что онежские петроглифы очерчивают гигантское святилище общей территорией около 20 километров: его стенами служили береговые скалы, а куполом — небо.

Пока найдены и зарисованы далеко не все онежские петроглифы: они прячутся в мхах и лишайниках и стираются со временем, так что есть вероятность, что вы сможете обнаружить новые рисунки.

Выбитые в камне во время шаманских ритуалов, каменные звери Твифелфонтейна в Намибии старше всех перечисленных выше петроглифов: они были сделаны около 6000 лет назад. Здесь встречаются жирафы, носороги, антилопы, зебры, львы, слоны, а люди изображены с луком и стрелами. Всего художники каменного века оставили на этой горе около 2500 рисунков.

Если проехать километров 700 по Чуйскому тракту, можно найти самое крупное собрание петроглифов Сибири. Оно находится в урочище Калбак-Таш на Алтае. Рисунки на скалах там оставляли и люди каменного века, и скифы, и тюрки (последние еще и писали на камне буквы).

Эти жутковатые глаза уже 10 000 лет смотрят с камней территории, которая сейчас называется Британской Колумбией в Канаде.

Плато Тассили-н-Аджер напоминает пейзажи Татуина, но арабы-проводники знают, где в пустыне найти скалы с тонкими фигурами доисторических охотников, датируемые 4 тысячелетием до нашей эры.

Петроглифы озера Канозеро в Мурманской области были обнаружены только в 1997 году, хотя туристы ходили мимо этих скал десятилетиям, оставляя более современные рисунки и надписи. Сейчас знаменитые «крокодилы Кольского полуострова» укрыли стеклянным куполом. Полюбоваться на трехтысячелетние изображения может любой желающий.

Это не поздний Пикассо, это творчество доисторических племен, предков индейцев Патагонии. В пещере Куэва-де-лас-Манос («Пещере рук») в Аргентине на стенах осталось множество отпечатков мальчишеских левых рук. Ученые считают, что оставление отпечатка входило в обряд инициации.

Строго говоря, руки и другие изображения из Куэва-де-лас-Манос — не петроглифы, а петрограммы, потому что нарисованы на камне, а не вырезаны в нем. Но мы включили пещеру в этот список, потому что она не хуже петроглифов позволяет увидеть творения рук людей, живших за тысячи лет до нас.

Вырезанные в камне изображения встречаются и за Полярным кругом (правда, в единственном экземпляре): это строгие силуэты охотников и оленей на серых камнях р. Пегтымель на Чукотке.

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Метки: интересно   наука   находка   петроглиф   стрит-арт   факты   фото   
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1  комментарий
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Федор Час назад
Через несколько тысяч лет, наши потомки найдут в горах надпись "Здесь был Лёлик ДМБ 22" и долго будут чесать репу, что это за загадочный ДМБ и что он этим посланием хотел сказать))
А если найдут надпись "Марина, я тебя люблю" то всем будут говорить - вы видите старинную надпись на старорусском языке, которая была сделана в период становления письменности и отсутствия других видов передачи информации))
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