Древний стрит-арт: 10 самых красивых и необычных петроглифов

Почему индейцы шести разных племен приходили к этой скале на западе современных США и вырезали рисунки, неизвестно. Они делали это и до того, как познакомились с белыми людьми, и после (об этом говорят изображения конных всадников). Сейчас это место называется Газетный камень (Ньюспейпер Рок), штат Юта.

На языке индейцев навахо название этого места означает «камень, который рассказывает истории». Всего в скале вырезано более 650 изображений — в основном людей и животных. Иногда встречаются и абстрактные символы. Первый рисунок был вырезан в скале около 2000 лет назад.