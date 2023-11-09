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В египетском погребении обнаружили древнюю опухоль с зубами

В египетском погребении обнаружили древнюю опухоль с зубами

Автор:
09 ноября 2023 11:12
Сообщество : Наука
Метки: В египетском погребении   археологи   наука   находка   опухоль с зубами   факты   фото   
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Археологи изучают четыре больших древнеегипетских кладбища в Амарне. В одной из гробниц, состоявшей из шахты и нескольких погребальных камер, исследователи нашли скелет женщины 18–20 лет, завернутый в циновку из растительных волокон.

Погребенная №3051, видимо, была достаточно обеспеченной, хотя гробница располагалась на кладбище простолюдинов. Погребальный инвентарь включал золотые и талькохлоритовые кольца на руках. Один из перстней украшала фигура Беса, божества, которое считалось покровителем домашнего хозяйства, деторождения и будущих матерей.

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Во время раскопок археологи заметили в области таза женщины нечто необычное: костную массу с двумя углублениями, в которых находились деформированные зубы. То, что образование располагалось внутри таза и над остатками погребального коврика, говорило о том, что это не посторонний объект, а нечто, находившееся в теле женщины.

Проанализировав возможные объяснения, исследователи пришли к выводу, что у погребенной имелась тератома яичника.

Тератома — опухоль, которая часто образуется в женских яичниках и представляет собой ткань или даже орган, нетипичный для места, где развивается: в тератоме могут присутствовать волосы, костная ткань или зубы. Такая опухоль бывает как доброкачественной, так и злокачественной. Она может не вызывать никаких симптомов, но иногда становится причиной болей, анемии и других проблем.

Исследователи обращают внимание, что кольцо с изображением Беса находилось у покойной на левой руке, располагавшейся прямо над областью таза. Возможно, амулет выполнял «магически-медицинскую» функцию: женщина при жизни страдала от болей в яичниках, и Бес должен был защищать её репродуктивные органы.

До этого археологам были известны только 4 находки древних кальцинированных тератом — три в Европе и одна в Перу, но опухоль из Амарны — самая древняя. Гробница, о которой идет речь, датируется примерно 1340-м годом до н.э. 20-летняя женщина, вероятно, уже была чьей-то женой, но при этом наверняка работала. Известно, что женщины в Амарне могли быть задействованы на строительных проектах, занимались пивоварением, уходом за садами или домашними животными. Известно, что в Амарне находилась столица Египта во время правления фараона-реформатора Эхнатона. Город Ахетатон («Горизонт Атона») был основан в 1346 году до нашей эры, но просуществовал недолго: через несколько лет после смерти правителя столица была заброшена.

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Метки: В египетском погребении   археологи   наука   находка   опухоль с зубами   факты   фото   
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2  комментария
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Сид 15 минут назад
Тератомы относительно часто встречаются у женщин, ничего нового. Зубы не так часто, обычно жир и волосы, ткани мозга, респираторного тракта.
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Anarasius

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