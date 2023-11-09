В египетском погребении обнаружили древнюю опухоль с зубами

Во время раскопок археологи заметили в области таза женщины нечто необычное: костную массу с двумя углублениями, в которых находились деформированные зубы. То, что образование располагалось внутри таза и над остатками погребального коврика, говорило о том, что это не посторонний объект, а нечто, находившееся в теле женщины.

Проанализировав возможные объяснения, исследователи пришли к выводу, что у погребенной имелась тератома яичника.