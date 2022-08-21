Не картошка и не микроб: ученые нашли странного хищника из кембрийского периода

Реконструкция. Так на самом деле когда-то выглядели существа

Самое большое отверстие в «мешочках» с «зубками» ученые интерпретируют, как рот. Рот существа с щетинами способен был раздуваться, разглаживая имеющиеся вокруг него складки. Щетины когда-то служили существу для захвата добычи.

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