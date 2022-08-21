Не картошка и не микроб: ученые нашли странного хищника из кембрийского периода

Этого странного малютку археологи нашли в древних отложениях на территории Китая. Размер доисторического существа составляет всего 1 мм. Древнейший представитель фауны очень долго пролежал под землей — около 500 млн лет. Назвали странное существо археологи Саккоритус коронарис (Saccorhytus).
Обитали между частицами грунта
Ранее ученые считали, что микроскопическое ископаемое является одним из самых ранних предков человека, относящихся ко вторичноротым двустороннесимметричным животным. К этому классу, как известно, относятся иглокожие и хордовые, включая человека. Но позднее ученые выяснили, что малютка более близок, скорее, к крабам.
По мнению ученых, на заре зарождения жизни на Земле эти старшненькие крошки обитали между частицами грунта. При этом они были именно взрослыми особями, а не личинками.
Кембрийское вымирание
В кембрийское время планету населяло множество загадочных животных. Большинство из тогдашних представителей фауны исчезло в результате великого вымирания. Что конкретно привело к кембрийскому вымиранию, современные ученые могут только догадываться. Многие из живших тогда существ палеонтологи сегодня не могут даже отнести к какому-либо классу.
Именно таким существом и стала найденная «картофелина» со ртом и «глазками». Обнаружили Саккоритус коронарис исследователи в китайской провинции Жаньжигоу в породах нижнекембрийского периода в известняке, перемешанном со слоями апатита. Такие породы обычно содержат большое количество доисторических ископаемых. Большинство из этих ископаемых представляет собой окаменелости частичек мягких тканей существ.
Под микроскопом ученые могут наблюдать в этих отложениях огромные колонии микроскопических существ, населявших когда-то нашу планету.
Saccorhytus coronarius
На настоящий момент ученые обнаружили около 50 экземпляров Saccorhytus coronarius, имеющих размер от 0.5 до 1 мм. Все они по форме представляют собой мягкие овальные мешочки. Со временем существа деформировались породами, но форма все равно осталась хорошо заметной.
Реконструкция. Так на самом деле когда-то выглядели существа
Самое большое отверстие в «мешочках» с «зубками» ученые интерпретируют, как рот. Рот существа с щетинами способен был раздуваться, разглаживая имеющиеся вокруг него складки. Щетины когда-то служили существу для захвата добычи.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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