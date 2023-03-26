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Песков поддержал идею Медведева о пиратстве в интернет

Песков поддержал идею Медведева о пиратстве в интернет

Автор:
26 марта 2023 08:20
Сообщество : Жить в России
Метки: Медведев   Песков   лицензионное соглашение   пиратство   сарказм   торренты   
1062
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Граждане пираты, в наших рядах пополнение!

Не успели мы прийдти в себя после заявления зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о полезности пиратского дела, так тут пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что тоже этим делом балуется.


«Соглашусь с Дмитрием Анатольевичем. Мы же имеем дело с пиратами — это те, кто нас ограбил, те, кто украл наши активы, кто ввёл незаконные с точки зрения международного права санкции. Раньше их называли пиратами, а теперь бандитами. Соответственно, фраза «пиратский контент» должна под другим соусом у нас восприниматься».


Сам Песков торрентами пользоваться не умеет, но фильмы ему оттуда регулярно скачивают.

Ну а в сети уже отреагировали на эту новость порцией свежих мемов и шуток.


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Метки: Медведев   Песков   лицензионное соглашение   пиратство   сарказм   торренты   
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17  комментариев
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28k
Юрий Час назад
Когда снимут запрет с Рутрекера и др?
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1k
Nick 4 минуты назад
Подождите, щас образуется ещё какая-нибудь депутатская группа по распилу гос.грантов на поддержку торрентов. И всё как обычно выиграет ростелеком. Немного сотен миллиардов.
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9k
Copycat 5 минут назад
Я старый пират и не знаю слов лицензионного соглашения)

Ну прикольно что пиратство начнут одобрять на государственном уровне, хотя пиратам ни каких одобнейий\разрешений не требуется, даже блокировка рутрекера и иже с ними - не помешала ни сколько, люди просто поставили на браузер впн разрешение и всё
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1k
Dimon 9 минут назад
Все правильно! Так называемый цивилизованный мир сам в одну ночь отказался от правил, законов и договоренностей! В общем : Пшли накуй!
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11k
Властелин 11 минут назад
rutracker как помню его судами закрывали и изгоняли а сейчас походу пробил его час.
Он сейчас расцветет и станет еще круче.
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2k
ChePaev 14 минут назад
Роскомнадзор должен публично извиниться
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2k
ChePaev 15 минут назад
Джентльмены! Есть работа! Свистать всех на верх! Поднять паруса, идем на абордаж!
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12k
кот базилий 24 минуты назад
Верните "рутрекер" господа новые "пираты"
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2k
Куртуазный Маньерист Полчаса назад
Выложу ещё раз
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7k
tamin Полчаса назад
Даешь новый торрент трекер на госуслугах.
Оффтоп. Посмотрел джона уика 4 дома.... Кайф. Бессмысленно и беспощадно.
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6k
heta Полчаса назад
Интересно, баллы в ПФР за сидерство будут добавлять? Типа раздал терабайт, вот тебе балл на корвалол под старость.
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2k
Сергей Шляхтов 39 минут назад
Есть старая добрая традиция, как уйти от ответственности хотя бы в своей стране: каперский патент. Вот предположим некая фирма начнет ломать чужой софт и продавать его за смешные деньги. Обновления и прочее прилагаются, в том числе поддержка пользователей (хотя кому она здесь нужна?). И что со временем получим? А получим мы фирму, которая имеет огромный опыт и знания в этих самых программах, имеет свою клиентскую базу и тому подобное. То есть по сути там останется один шаг к производству полностью своего софта.
Ну и да, пусть процент от прибыли отчисляет в фонд пострадавшим от санкций. А то, что санкции являются нарушением законов, договоров и так далее, это не секрет, как и каперство. Но мы же только боремся с нанесенным нам ущербом, и ничего более?
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11k
Shtoppi 47 минут назад
<<Граждане пираты, в наших рядах пополнение!>>
--------
Думаю они уже давно "в рядах", просто не афишировали свое участие ))))))
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4k
Александр 59 минут назад
Правильно, если не можешь победить, то надо возглавить!
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5k
Tuskub Час назад
Если тема поста о нашем ответе на беззаконные санкции Запада в части ограничения группы лиц по национальному признаку какой-либо информации (в том числе - и игр, кодировки и т.п.) - однозначный и ЖИРНЫЙ ПЛЮС !
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