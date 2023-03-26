Песков поддержал идею Медведева о пиратстве в интернет

Граждане пираты, в наших рядах пополнение!
Не успели мы прийдти в себя после заявления зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о полезности пиратского дела, так тут пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что тоже этим делом балуется.
«Соглашусь с Дмитрием Анатольевичем. Мы же имеем дело с пиратами — это те, кто нас ограбил, те, кто украл наши активы, кто ввёл незаконные с точки зрения международного права санкции. Раньше их называли пиратами, а теперь бандитами. Соответственно, фраза «пиратский контент» должна под другим соусом у нас восприниматься».
Сам Песков торрентами пользоваться не умеет, но фильмы ему оттуда регулярно скачивают.
Ну а в сети уже отреагировали на эту новость порцией свежих мемов и шуток.
Источник:
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Ну прикольно что пиратство начнут одобрять на государственном уровне, хотя пиратам ни каких одобнейий\разрешений не требуется, даже блокировка рутрекера и иже с ними - не помешала ни сколько, люди просто поставили на браузер впн разрешение и всё
Он сейчас расцветет и станет еще круче.
Оффтоп. Посмотрел джона уика 4 дома.... Кайф. Бессмысленно и беспощадно.
Ну и да, пусть процент от прибыли отчисляет в фонд пострадавшим от санкций. А то, что санкции являются нарушением законов, договоров и так далее, это не секрет, как и каперство. Но мы же только боремся с нанесенным нам ущербом, и ничего более?
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Думаю они уже давно "в рядах", просто не афишировали свое участие ))))))