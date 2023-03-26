Песков поддержал идею Медведева о пиратстве в интернет

Не успели мы прийдти в себя после заявления зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о полезности пиратского дела, так тут пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что тоже этим делом балуется.

«Соглашусь с Дмитрием Анатольевичем. Мы же имеем дело с пиратами — это те, кто нас ограбил, те, кто украл наши активы, кто ввёл незаконные с точки зрения международного права санкции. Раньше их называли пиратами, а теперь бандитами. Соответственно, фраза «пиратский контент» должна под другим соусом у нас восприниматься».

Сам Песков торрентами пользоваться не умеет, но фильмы ему оттуда регулярно скачивают.

Ну а в сети уже отреагировали на эту новость порцией свежих мемов и шуток.