«Свинтившие уроды»: Медведев призвал не пускать в страну сбежавших оппозиционеров

А если и пускать, то только после публичного покаяния.
Дмитрий Медведев вновь разразился гневным постом в своём телеграм-канале. На этот раз под горячую руку замглавы Совбеза РФ попали сбежавшие из России оппозиционеры — «свинтившие уроды», как он их назвал, которые желают поражения своей стране.
«Предатели, которые так ненавидят свою страну, что призывают к её поражению и гибели, должны рассматриваться как hostis publicus, враги общества. Вне зависимости от юридической квалификации их деяний», — написал Медведев.
По его мнению, таких людей следует полностью лишить возможности зарабатывать в России и запретить въезд в страну. Вернуться обратно смогут лишь те, кто публично раскаялся и получил амнистию. Но лучше им не возвращаться, добавил Медведев.
Согласны ли с Медведевым? К слову, две недели назад Минцифры не поддержало инициативу по запрету удалённой работы в российских IT-компаниях для находящихся в других странах специалистов.
Источник:
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И на пятый срок пойдёт.
Кто при Путине родился –
Тот при Путине помрет!
гой еси , гой еси
прямиком на небеси ..
Но сбежал и открыл пасть против своей страны да еще поддержал врага - автоматом лишать гражданства в одностороннем порядке, изымать абсолютно все имущество и финансы в РФ и выдавать пожизненный запрет на въезд в РФ.