«Свинтившие уроды»: Медведев призвал не пускать в страну сбежавших оппозиционеров

Дмитрий Медведев вновь разразился гневным постом в своём телеграм-канале. На этот раз под горячую руку замглавы Совбеза РФ попали сбежавшие из России оппозиционеры — «свинтившие уроды», как он их назвал, которые желают поражения своей стране.



«Предатели, которые так ненавидят свою страну, что призывают к её поражению и гибели, должны рассматриваться как hostis publicus, враги общества. Вне зависимости от юридической квалификации их деяний», — написал Медведев.



По его мнению, таких людей следует полностью лишить возможности зарабатывать в России и запретить въезд в страну. Вернуться обратно смогут лишь те, кто публично раскаялся и получил амнистию. Но лучше им не возвращаться, добавил Медведев.