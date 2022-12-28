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«Свинтившие уроды»: Медведев призвал не пускать в страну сбежавших оппозиционеров

«Свинтившие уроды»: Медведев призвал не пускать в страну сбежавших оппозиционеров

Автор:
28 декабря 2022 12:56
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Медведев   враги народа   запрет   инициатива   мнение   оппозиционеры   
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А если и пускать, то только после публичного покаяния.

Дмитрий Медведев вновь разразился гневным постом в своём телеграм-канале. На этот раз под горячую руку замглавы Совбеза РФ попали сбежавшие из России оппозиционеры — «свинтившие уроды», как он их назвал, которые желают поражения своей стране.


«Предатели, которые так ненавидят свою страну, что призывают к её поражению и гибели, должны рассматриваться как hostis publicus, враги общества. Вне зависимости от юридической квалификации их деяний», — написал Медведев.

По его мнению, таких людей следует полностью лишить возможности зарабатывать в России и запретить въезд в страну. Вернуться обратно смогут лишь те, кто публично раскаялся и получил амнистию. Но лучше им не возвращаться, добавил Медведев.

Согласны ли с Медведевым? К слову, две недели назад Минцифры не поддержало инициативу по запрету удалённой работы в российских IT-компаниях для находящихся в других странах специалистов.

Источник:

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Метки: Медведев   враги народа   запрет   инициатива   мнение   оппозиционеры   
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9  комментариев
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5k
Горожанин 23 минуты назад
Между прочим, Медведев до своего президентства официально был в администрации Кремля идеологом. Формулировал философию и повестку. Так что не случайно он побывал президентом.
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11k
paranoid 3 минуты назад
Сцукко, а застрелиться как честному офицеру просравшему войну, он никакому главнокомандующему пожелать не собирается?
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28k
Levyathan 6 минут назад
Настроения Димона понять можно. До того, как зеля пришел к власти, Димон был единственным клоуном-президентом. Вот и бомбит....
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−4
baxfmgws.website 8 минут назад
Дядя Вова обнулился
И на пятый срок пойдёт.
Кто при Путине родился –
Тот при Путине помрет!
гой еси , гой еси
прямиком на небеси ..
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151
Николай Кузнецов 12 минут назад
А Димочка вам не Димон, молодец, всем [мат] сбежавшим когда их даже не гнали, и теперь срут на мою страну.... по морде и с головой в дерьмо....
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1k
Александр Потёмкин 23 минуты назад
Не согласен с ДАМом в пункте "публичного покаяния"... Ну, например, Власов, с соратниками, была бы тогда техническая возможность, выступил бы с "покаяной речью"... И, что? "Поняли б и простили?"
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1k
Максим Макашев Полчаса назад
В первую очередь надо начинать со свинтивших публичных существ. Хотите вернуться? Покайтесь публично. Не хотите - песня "Ехай на ..." группы "Ленинград" вам в спину
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1k
Odynokiy_dyx Полчаса назад
Сбежал со страны и молчит в тряпочку - просто трус.
Но сбежал и открыл пасть против своей страны да еще поддержал врага - автоматом лишать гражданства в одностороннем порядке, изымать абсолютно все имущество и финансы в РФ и выдавать пожизненный запрет на въезд в РФ.
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