Медведев поддержал идею пиратства в интернете

Судя по всему, Дмитрий Анатольевич решил сам возглавить ряды пиратов.
Зампред Совбеза РФ на встрече с журналистами выдал базу:
"Ищите правильных пиратов и скачивайте у них. Если раньше я, как юрист, относился к этом отрицательно и считал, что лучше переплатить, в том момент, когда другие говорили: «Что ты платишь-то? Это везде есть! На торрентах, трекерах и так далее», то сейчас я к этому отношусь по принципу «что хотели, то и получили». И пусть они недобирают деньги. Мы эту тему недавно обсуждали специально – что их нужно лишить части неимущественных прав, выражаюсь юридическим языком, которые они собирают здесь. Если они ушли от нас, всякие "нетфликсы" и прочие, значит, будем это все скачивать, будем пользоваться бесплатно. Я бы все это по сети разбрасывал, чтобы причинить им максимальный урон. Чтобы они обанкротились."
В сети мнения тут же разделились, кто-то считает, что необходимо немедленно разблокировать все трекеры, кто-то требует, чтобы западные фильмы у нас не показывали, ну а кто-то и вовсе уверен, что Медведеву пора сменить имидж.
Источник:
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как только разрешат официально пиратку первым делом пойдет по 3.14зде весь российский софт, со всем этим вашим импортозамещением, ибо кому на*х*ер всрется платить за "мой офис" или "компас" когда можно скачать майкрософт офис и солидворкс с торрента
А какую базу выдал Дмитрий Анатольевич? )