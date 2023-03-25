Медведев поддержал идею пиратства в интернете

"Ищите правильных пиратов и скачивайте у них. Если раньше я, как юрист, относился к этом отрицательно и считал, что лучше переплатить, в том момент, когда другие говорили: «Что ты платишь-то? Это везде есть! На торрентах, трекерах и так далее», то сейчас я к этому отношусь по принципу «что хотели, то и получили». И пусть они недобирают деньги. Мы эту тему недавно обсуждали специально – что их нужно лишить части неимущественных прав, выражаюсь юридическим языком, которые они собирают здесь. Если они ушли от нас, всякие "нетфликсы" и прочие, значит, будем это все скачивать, будем пользоваться бесплатно. Я бы все это по сети разбрасывал, чтобы причинить им максимальный урон. Чтобы они обанкротились."





В сети мнения тут же разделились, кто-то считает, что необходимо немедленно разблокировать все трекеры, кто-то требует, чтобы западные фильмы у нас не показывали, ну а кто-то и вовсе уверен, что Медведеву пора сменить имидж.



