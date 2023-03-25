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Медведев поддержал идею пиратства в интернете

Медведев поддержал идею пиратства в интернете

Автор:
25 марта 2023 14:24
Сообщество : Жить в России
Метки: Медведев   видео   лицензионное соглашение   нетфликс   пиратство   торренты   
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Судя по всему, Дмитрий Анатольевич решил сам возглавить ряды пиратов.

Зампред Совбеза РФ на встрече с журналистами выдал базу:


"Ищите правильных пиратов и скачивайте у них. Если раньше я, как юрист, относился к этом отрицательно и считал, что лучше переплатить, в том момент, когда другие говорили: «Что ты платишь-то? Это везде есть! На торрентах, трекерах и так далее», то сейчас я к этому отношусь по принципу «что хотели, то и получили». И пусть они недобирают деньги. Мы эту тему недавно обсуждали специально – что их нужно лишить части неимущественных прав, выражаюсь юридическим языком, которые они собирают здесь. Если они ушли от нас, всякие "нетфликсы" и прочие, значит, будем это все скачивать, будем пользоваться бесплатно. Я бы все это по сети разбрасывал, чтобы причинить им максимальный урон. Чтобы они обанкротились."


В сети мнения тут же разделились, кто-то считает, что необходимо немедленно разблокировать все трекеры, кто-то требует, чтобы западные фильмы у нас не показывали, ну а кто-то и вовсе уверен, что Медведеву пора сменить имидж.


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Метки: Медведев   видео   лицензионное соглашение   нетфликс   пиратство   торренты   
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13  комментариев
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5k
Олег 51 минуту назад
Я ничего не скачиваю, динозавр уже, т.е. мне пофиг, но по сути Дмитрий Анатольевич правильно высказался, что "в картишки нет братишки", раз пошла такая пьянка
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15k
K7OO Минуту назад
Пиратство - это грабеж людей, которые не сделали тебе ничего плохого. Если же ты собираешься выставить на бабки самого грабителя, то это справедливость и возмещение ущерба. Поэтому данную практику надо распространить на весь мир и осуществлять ее на государственном уровне с использованием всех соответствующих ресурсов и возможностей. Чтобы любой платный контент врага был бесплатно доступен по всему миру раньше, чем он появится в продаже. Тогда это будет не пиратство, а совершенно справедливые ответные действия, которые будет приветствовать большинство человечества, особенно если это будет выгодно.)
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3k
kleyman 12 минут назад
Эх Димон, поздно в народ пытаться.
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1k
Карл Колбасов 12 минут назад
Я полностью поддерживаю в этом вопросе правительство. Если надо легализовать - пусть легализуют. Только желательно с нормальным дубляжом и не в шакальном качестве.
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78k
7guest 16 минут назад
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10k
Сергей 19 минут назад
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2k
Василий Афиногенов 20 минут назад
я не пиратствую!Я выполняю указания зампредседателя СовБеза!
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10k
ron 22 минуты назад
а что, запрещали? ))
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3k
poбт 40 минут назад
у любого действа есть последства

как только разрешат официально пиратку первым делом пойдет по 3.14зде весь российский софт, со всем этим вашим импортозамещением, ибо кому на*х*ер всрется платить за "мой офис" или "компас" когда можно скачать майкрософт офис и солидворкс с торрента
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13k
gavrosh 43 минуты назад
Я и без этого качал, всегда и буду качать!
А какую базу выдал Дмитрий Анатольевич? )
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13k
котегRUS 43 минуты назад
завтра же себе новую винду [мат], если чо. - скажу что Дмитрий Анатольевич разрешил!!!
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13k
U55R 50 минут назад
Йо-хо-хо!

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