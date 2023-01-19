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«Ядерные державы не проигрывают»: Медведев напомнил о последствиях поражения России

«Ядерные державы не проигрывают»: Медведев напомнил о последствиях поражения России

Автор:
19 января 2023 11:26
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Медведев   мнение   политика   проигрыш   сво   ядерная война   
1187
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Зампред Совбеза считает, что своими действиями западные партнёры толкают мир к апокалипсису.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался по поводу встречи западных политиков на экономическом форуме в Давосе, где главным вопросом стало поражение России в конфликте с Украиной. Завтра по итогам этой встречи состоится слёт военачальников НАТО на немецкой военной базе "Рамштайн", где будет решаться вопрос о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи.

Дмитрий Медведев напомнил западным политикам, что Россия — ядерная держава. А такие державы не проигрывают конфликтов, от которых зависит их существование. Но тем не менее западным "партнёрам" и в голову не приходит, что они занимаются провоцированием ядерного конфликта.

Напомним, канцлер ФРГ Шольц заявил на экономическом форуме, что Россия должна проиграть, американцы, пишут их СМИ, собираются завтра сообщить о передаче Украине самого крупного пакета военной помощи с начала СВО, а также пообещали украинской стороне помогать наносить удары по Крыму. В Канаде заявили о передаче Украине 200 бронемашин Senator. Также сейчас в западных изданиях муссируется тема с поставками западных танков — якобы страны НАТО рассматривают вопрос о передаче Украине "Леопардов", "Леклерков" и "Абрамсов".

Известно, что на Украине началась новая, агрессивная волна мобилизации. Сотрудники военкоматов ловят тех, кого не загребли на фронт ранее. Для этого им приходится идти на хитрость — где-то они прячутся в автомобилях скорой помощи, где-то останавливают встречные машины и выписывают повестки. Очевидно, у Украины дела на фронте идут не очень. И вкупе с воинственными заявлениями западных политиков о том, что украинцы должны наступать, можно быть уверенными, что в 2023 году на Украине погибнет очень много народу, как бы печально это не звучало.

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Метки: Медведев   мнение   политика   проигрыш   сво   ядерная война   
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12k
Ivan 47 минут назад
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30k
Ashabad 6 минут назад
США решили пойти на обострение войны на Украине.
Готовность США пойти на эскалацию конфликта говорит о том, что США понимают, что Украина проигрывает.
Вчера "Нью-Йорк Таймс" напечатали статью о том, что США будут помогать Украине обстреливать Крым. Они не могут не понимать, что ответ России будет разрушительным. Пример с диверсией на Крымском мосту это со всей чёткостью доказал.
Поэтому можно с уверенностью утверждать, что США и Великобритания готовы пойти на полное уничтожение Украины. Не какие-то отдельные разрушения, а полное уничтожение. А украинцев США и Великобритания рассматривают просто как расходный материал.

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2k
Икра ежа 6 минут назад
Уберите танцора-изменителя названий и держателя всего без денег от соцсетей. Он уже неадекват.
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 9 минут назад
поражение России....даже как то смешно звучит....п*ры вонючие...........фашуги...и либерасня))
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−9
Napalm 10 минут назад
Опять на квасных патриотов рассчитано, а они схавают) Ядерная держава не одна. Не выиграет никто. И насколько же очевидно слаба позиция России,что кроме ядерки ничего не можем показать, тьфу
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 12 минут назад
и..Я..на...нароминаю...ТАКОЙ МИР нам нах не нужен...без России))
*ага, мы вам такого удовольствия ..не доставим...САТАНИСТЫ ЛГБТшщные
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3k
portroy 12 минут назад
А вот какие цели для своей ядерной бомбы предполагает мистер "Денег-нет-но -вы-держитесь"? Он готов ради своих твиттерных бредней убить 720 тыс человек во Львове? Или миллион с небольшим в Одессе? И как он представляет следующие события сразу после такого удара?

Или это он просто так говорит, чтобы про него не забыли?
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10k
Shtoppi 24 минуты назад
Я вот не могу понять, если вдруг в силу врожденной тупости, в европе думают что каклы это какой-то неисчерпаемый ресурс, как в видеоигре, который будет воевать за "демократические ценности" и пр. чушь которую они там с трибун городят, то это совсем не так.
На месте придурков из ес стоит задуматься о том, что они будут делать когда, в конце концов, каклы иссякнут как вид и воевать придется уже своими силами. Больше чем уверен, когда настанет этот зловещий для европы день, то эти ссыкливо-визгливые сучки как один побегут за стол переговоров и на любых поставленных им условиях.
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5k
onebibis Полчаса назад
Все это и так знают. Не надо об этом талдычить каждый день. Россия не болтает попусту. И вообще Медведеву бы пора вспомнить о том, что он не блогер, а занимает серьёзную должность в стране и должен ей соответствовать.
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9k
Б.Касторский 36 минут назад
Я бы напомнил про Афганистан, с коим воевало две ядерные державы. Сомнительно, что хоть одна выиграла. Конечно там не стоял вопрос о своей территориальной целостности.
Но неужели мало Карибского кризиса, чтобы понять, что ядерное оружие не должно быть применено? Тогда смогли договориться. Неужели сейчас люди глупее?
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16
Alex5-6 Б.Касторский 18 минут назад
Карибский кризис начался из-за того, что пиндосы разместили свои ракеты в Измире (Турция) наше размещение на Кубе было уже ответом.
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