«Ядерные державы не проигрывают»: Медведев напомнил о последствиях поражения России

Зампред Совбеза считает, что своими действиями западные партнёры толкают мир к апокалипсису.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался по поводу встречи западных политиков на экономическом форуме в Давосе, где главным вопросом стало поражение России в конфликте с Украиной. Завтра по итогам этой встречи состоится слёт военачальников НАТО на немецкой военной базе "Рамштайн", где будет решаться вопрос о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи.
Дмитрий Медведев напомнил западным политикам, что Россия — ядерная держава. А такие державы не проигрывают конфликтов, от которых зависит их существование. Но тем не менее западным "партнёрам" и в голову не приходит, что они занимаются провоцированием ядерного конфликта.
Напомним, канцлер ФРГ Шольц заявил на экономическом форуме, что Россия должна проиграть, американцы, пишут их СМИ, собираются завтра сообщить о передаче Украине самого крупного пакета военной помощи с начала СВО, а также пообещали украинской стороне помогать наносить удары по Крыму. В Канаде заявили о передаче Украине 200 бронемашин Senator. Также сейчас в западных изданиях муссируется тема с поставками западных танков — якобы страны НАТО рассматривают вопрос о передаче Украине "Леопардов", "Леклерков" и "Абрамсов".
Известно, что на Украине началась новая, агрессивная волна мобилизации. Сотрудники военкоматов ловят тех, кого не загребли на фронт ранее. Для этого им приходится идти на хитрость — где-то они прячутся в автомобилях скорой помощи, где-то останавливают встречные машины и выписывают повестки. Очевидно, у Украины дела на фронте идут не очень. И вкупе с воинственными заявлениями западных политиков о том, что украинцы должны наступать, можно быть уверенными, что в 2023 году на Украине погибнет очень много народу, как бы печально это не звучало.
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Готовность США пойти на эскалацию конфликта говорит о том, что США понимают, что Украина проигрывает.
Вчера "Нью-Йорк Таймс" напечатали статью о том, что США будут помогать Украине обстреливать Крым. Они не могут не понимать, что ответ России будет разрушительным. Пример с диверсией на Крымском мосту это со всей чёткостью доказал.
Поэтому можно с уверенностью утверждать, что США и Великобритания готовы пойти на полное уничтожение Украины. Не какие-то отдельные разрушения, а полное уничтожение. А украинцев США и Великобритания рассматривают просто как расходный материал.
*ага, мы вам такого удовольствия ..не доставим...САТАНИСТЫ ЛГБТшщные
Или это он просто так говорит, чтобы про него не забыли?
На месте придурков из ес стоит задуматься о том, что они будут делать когда, в конце концов, каклы иссякнут как вид и воевать придется уже своими силами. Больше чем уверен, когда настанет этот зловещий для европы день, то эти ссыкливо-визгливые сучки как один побегут за стол переговоров и на любых поставленных им условиях.
Но неужели мало Карибского кризиса, чтобы понять, что ядерное оружие не должно быть применено? Тогда смогли договориться. Неужели сейчас люди глупее?