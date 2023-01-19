«Ядерные державы не проигрывают»: Медведев напомнил о последствиях поражения России

Напомним, канцлер ФРГ Шольц заявил на экономическом форуме, что Россия должна проиграть, американцы, пишут их СМИ, собираются завтра сообщить о передаче Украине самого крупного пакета военной помощи с начала СВО, а также пообещали украинской стороне помогать наносить удары по Крыму. В Канаде заявили о передаче Украине 200 бронемашин Senator. Также сейчас в западных изданиях муссируется тема с поставками западных танков — якобы страны НАТО рассматривают вопрос о передаче Украине "Леопардов", "Леклерков" и "Абрамсов".



Известно, что на Украине началась новая, агрессивная волна мобилизации. Сотрудники военкоматов ловят тех, кого не загребли на фронт ранее. Для этого им приходится идти на хитрость — где-то они прячутся в автомобилях скорой помощи, где-то останавливают встречные машины и выписывают повестки. Очевидно, у Украины дела на фронте идут не очень. И вкупе с воинственными заявлениями западных политиков о том, что украинцы должны наступать, можно быть уверенными, что в 2023 году на Украине погибнет очень много народу, как бы печально это не звучало.



