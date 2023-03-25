Для обиды, печали, радости, любви: слезница – неоднозначный девайс древности

В викторианскую эпоху lachrymatory пережили второе рождение. Что логично – для времени правления королевы Виктории характерна романтизация культа смерти. И неудивительно: люди умирали и гибли часто и много. Вдовам вменялось собирать слёзы в слезницы, а в годовщину выливать всё, что накопилось в пузырьке, на могилу усопшего. Поскольку спрос рождает предложение, то нехватки в покупателях ловушек для слёз не было. И мастера старались перещеголять друг друга в изяществе и вычурности форм этих сосудов.