Для обиды, печали, радости, любви: слезница – неоднозначный девайс древности

Женщины – жуткие плаксы. Их мёдом не корми, дай порыдать по поводу и без. И эту особенность организма представительниц прекрасного пола коварные мужчины использовали с выгодой для себя.
Слезница, которую также можно назвать ловцом слёз, представляет собой маленький сосуд с узким горлышком, которое можно без ущерба для здоровья плотно прижать к нежной коже в области века. Зачем? Именно для ловли слезинок.
Упоминания о необычных гаджетах встречаются ещё в истории Древнего Рима. Специально нанимаемые для участия в погребальной процессии плакальщицы собирали свои физиологические жидкости в эти сосудики. После чего открытые пузырьки как дань памяти помещались в могилу.
Понятно, что такое сопровождение могли себе позволить только весьма состоятельные граждане. Жители других античных государств, к примеру, Византии, использовали слезницы как индикаторы для своих жён. Прибыв из дальних странствий или военного похода, муж проверял тару: сколько плакала суженая, и должным ли образом тосковала по своему супругу. А потом ещё и хвалились друг перед другом – дескать, а моя самая страдающая оказалась.
Пример древности взяли на вооружение романтически настроенные жительницы США, проводившие мужей на Гражданскую войну. Вспоминали о своих мужчинах и лили слёзы в память о них, проявляя верность, преданность и любовь.
В викторианскую эпоху lachrymatory пережили второе рождение. Что логично – для времени правления королевы Виктории характерна романтизация культа смерти. И неудивительно: люди умирали и гибли часто и много. Вдовам вменялось собирать слёзы в слезницы, а в годовщину выливать всё, что накопилось в пузырьке, на могилу усопшего. Поскольку спрос рождает предложение, то нехватки в покупателях ловушек для слёз не было. И мастера старались перещеголять друг друга в изяществе и вычурности форм этих сосудов.
Рост интереса к антикварным слезницам среди коллекционеров отмечается и в наши дни. Такие миниатюрные хрустальные, стеклянные, металлические штучки станут жемчужиной любой коллекции. А если ещё и романтическую историю придумать, чтобы слух гостей услаждать и уже из них слёзы выбивать, так и вообще можно полного катарсиса достичь.
Правда, некоторые циники и скептики не согласны с историей слезниц. Дескать, это всё лирика и розовые сопли. А в действительности в этих ёмкостях дорогие масла продавали. Но верить в циничные утверждения, что слезницы не упоминаются в авторитетных источниках, не обязательно. Ведь лёгкий романтический флёр точно не сделает хуже практичные и местами жестокие жизненные реалии.
Источник:
- Далида: она добилась всего, кроме счастья
- Жизненные ситуации, которые могли произойти только в кабинете стоматолога
- «Один пациент доил себя в кофе»: невероятные истории людей, побывавших в психбольнице
(поиск по картинкам в интернете никто не отменял, если что).