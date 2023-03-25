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Для обиды, печали, радости, любви: слезница – неоднозначный девайс древности

Для обиды, печали, радости, любви: слезница – неоднозначный девайс древности

Автор:
25 марта 2023 20:16
Сообщество : Истории
Метки: lachrymatory   гаджет   девайс   история   ловец слёз   миф   слезница   сосуд   ёмкость   
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Женщины – жуткие плаксы. Их мёдом не корми, дай порыдать по поводу и без. И эту особенность организма представительниц прекрасного пола коварные мужчины использовали с выгодой для себя.

Слезница, которую также можно назвать ловцом слёз, представляет собой маленький сосуд с узким горлышком, которое можно без ущерба для здоровья плотно прижать к нежной коже в области века. Зачем? Именно для ловли слезинок.

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Упоминания о необычных гаджетах встречаются ещё в истории Древнего Рима. Специально нанимаемые для участия в погребальной процессии плакальщицы собирали свои физиологические жидкости в эти сосудики. После чего открытые пузырьки как дань памяти помещались в могилу.

Понятно, что такое сопровождение могли себе позволить только весьма состоятельные граждане. Жители других античных государств, к примеру, Византии, использовали слезницы как индикаторы для своих жён. Прибыв из дальних странствий или военного похода, муж проверял тару: сколько плакала суженая, и должным ли образом тосковала по своему супругу. А потом ещё и хвалились друг перед другом – дескать, а моя самая страдающая оказалась.

Пример древности взяли на вооружение романтически настроенные жительницы США, проводившие мужей на Гражданскую войну. Вспоминали о своих мужчинах и лили слёзы в память о них, проявляя верность, преданность и любовь.

В викторианскую эпоху lachrymatory пережили второе рождение. Что логично – для времени правления королевы Виктории характерна романтизация культа смерти. И неудивительно: люди умирали и гибли часто и много. Вдовам вменялось собирать слёзы в слезницы, а в годовщину выливать всё, что накопилось в  пузырьке, на могилу усопшего. Поскольку спрос рождает предложение, то нехватки в покупателях ловушек для слёз не было. И мастера старались перещеголять друг друга в изяществе и вычурности форм этих сосудов.

Рост интереса к антикварным слезницам среди коллекционеров отмечается и в наши дни. Такие миниатюрные хрустальные, стеклянные, металлические штучки станут жемчужиной любой коллекции. А если ещё и романтическую историю придумать, чтобы слух гостей услаждать и уже из них слёзы выбивать, так и вообще можно полного катарсиса достичь.

Правда, некоторые циники и скептики не согласны с историей слезниц. Дескать, это всё лирика и розовые сопли. А в действительности в этих ёмкостях дорогие масла продавали. Но верить в циничные утверждения, что слезницы не упоминаются в авторитетных источниках, не обязательно. Ведь лёгкий романтический флёр точно не сделает хуже практичные и местами жестокие жизненные реалии.

Источник:

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Метки: lachrymatory   гаджет   девайс   история   ловец слёз   миф   слезница   сосуд   ёмкость   
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1  комментарий
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Нечаинка 57 минут назад
Настолько туго с изображениями, что сюда вставили до кучи фото стеклянных графинов и флаконов для духов?
(поиск по картинкам в интернете никто не отменял, если что).
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