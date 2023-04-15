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Для чего древнегреческие атлеты использовали арибаллы?

Для чего древнегреческие атлеты использовали арибаллы?

Автор:
15 апреля 2023 19:22
Сообщество : Искусство
Метки: Культура   алабастрон   арибалл   греция   духи   использование   история   масло   сосуд   ёмкость   
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В здоровом теле – здоровый дух. Древние греки применяли этот жизненный принцип как один из основных и старательно следили за здоровьем, поддерживая физическую форму активными тренировками.

И верными спутниками греков были арибаллы – небольшие шарообразные сосуды из глины с узким горлышком. Такое название они получили из-за кожаного мешочка, куда ёмкость вставлялась, чтобы крепить на запястье и носить с собой.

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Арибаллы использовали в основном атлеты, чтобы всегда иметь при себе ароматическую жидкость (обычно в этом качестве выступали  ароматические масла). Перед тренировкой в палестре (гимнастической школе) или соревнованиями мужчины натирали тело маслом, а после счищали его с кожи вместе с грязью, песком и потом специальным скребком, который обычно делали из заострённых раковин. Использовали масла в бане.

Шаровидная форма и небольшой (около 5-7 сантиметров) размер делали использование сосуда максимально удобным. Для изготовления использовали преимущественно глину. Но сохранились арибаллы и из других материалов – фаянса, бронзы, даже стекла.

У женщин была своя разновидность сосудов – алабастрон, который тоже использовался для хранения ароматических масел и жидкостей. В отличие от мужчин, выбиравших лаконичные формы, представительницы прекрасного пола отдавали предпочтение более оригинальным решениям – анималистическим или в виде скульптурных голов, которые имели цилиндрическую форму, округлое донышко и могли стоять вертикально на ровной поверхности.

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Метки: Культура   алабастрон   арибалл   греция   духи   использование   история   масло   сосуд   ёмкость   
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1  комментарий
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doker 2 минуты назад
Короче - дезик.

Ну, человек, довольно вонючее существо...
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