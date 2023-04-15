Для чего древнегреческие атлеты использовали арибаллы?

Арибаллы использовали в основном атлеты, чтобы всегда иметь при себе ароматическую жидкость (обычно в этом качестве выступали ароматические масла). Перед тренировкой в палестре (гимнастической школе) или соревнованиями мужчины натирали тело маслом, а после счищали его с кожи вместе с грязью, песком и потом специальным скребком, который обычно делали из заострённых раковин. Использовали масла в бане.