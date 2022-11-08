FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 6612 постов • 932 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
Мистические жители Петербурга

Мистические жители Петербурга

Автор:
08 ноября 2022 12:03
Сообщество : Жить в России
Метки: Санкт-Петербург   архитектура   город   интересно   история   композиция   миф   скульптура   существо   фигура   
763
10

Санкт-Петербург – это город явных и скрытых символов, которые без слов рассказывают многовековую историю.

И в число этих символов входят мистические персонажи, ставшие привычным элементом городской среды.

×
×

Общее количество скульптур ангелов сложно подсчитать. Но их точно более 3 тысяч. Самый известный – бронзовый исполин на Александровской колонне на Дворцовой площади. Фигура ничем не закреплена и держится исключительно на собственном весе. Крест, который обнимает крылатый посланник небес, символизирует собой мир, который наша страна подарила европейцам после разгрома наполеоновской армии.

Весной этого года у бронзового исполина появилась копия: фигуру установили на 88 этаже «Лахта-центра» – самого высокого здания в России и Европе.

Именно это по одной из версий символизируют собой грифоны – еще одни мистические жители  града Петра. Впервые они появились на Банковском мосту – охраняли, что логично, сокровища. Сейчас в здании находится экономический университет, который сделал персонажей своим символом.

Они точно хранят многовековую мудрость. И знают ответы на все вопросы. Только молчат. Древнеегипетские магические создания с телом льва и головой человека распространились в Европе после Египетского похода Наполеона. До России мода добралась ближе к концу XVIII века.

Сейчас в городе более 30 таких скульптур. Самые известные находятся на Университетской набережной. В Россию их доставили в 1832 году, а до этого они были элементом храма фараона Аменхотепа III.

Именно этим занимались исполины, если обратиться к древнегреческим мифам: поддерживали небосвод. В Петербурге они украшают дворцы. Но есть и держатели в буквальном смысле. Это самые известные атланты, которые поддерживают портик Нового Эрмитажа.

Сюда приезжают сфотографироваться молодожены. В народе есть поверье: если невеста потрет палец ноги великана, смотрящего на Марсово поле, то супружеская жизнь будет тихой и счастливой. Примета зародилась благодаря тому, что этот атлант единственный устоял во время обстрелов во ходе войны. В связи с чем обрел в глазах народа могущество и способность обеспечить защиту.

Они встречаются в разных уголках города. Но особенно много мифических персонажей сосредоточено в Петергофе. 147 действующих фонтанных систем, оформленных, в том числе, наядами, тритонами и другими  морскими божествами, делают бывшую императорскую резиденцию практически заповедником волшебных созданий.

А какая скульптура города вам нравится больше всего?

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Санкт-Петербург   архитектура   город   интересно   история   композиция   миф   скульптура   существо   фигура   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Nigilist 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
1k
emporio_ss 3 часа назад
Про Грифона скудная информация в этом посте.
Грифон был на гербе самой большой страны на земле "ТАРТАРИЯ" вот и стоит он по старой памяти, во многих старых русских городах и на некоторых домах по сей день. Память не стереть и не уничтожить.
Примерно 300 лет назад Петр 1 переписал историю под влиянием европейских ценностей ))))) отменил старую веру и календарь поменял на иудейский)) да он совершил промышленную революцию и яхты построил которые служили империи в те времена.
между прочим сегодня по славянскому календарю 7530 год.

ЗАДУМАЙТЕСЬ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
526
Renats Railis 3 часа назад
Интересно, когда я общаюсь в чат рулетке с россиянами, то только из этого города мне крайне редко, но всё же попадаются либерально-безмозглые и тому подобные маргинальные отщепенцы российского общества... Не спорю, подавляющее большинство россиян очень и очень адекватные люди, которые поддерживают своего Президента, Армию и политику государства Российского. Особенно с Дальнего Востока, из Сибири, Урала, Тюмени, Краснодарского края, Самары и Ставропольского края.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

57616



Другие посты автора
Популярное в сообществах
40 исторических фото, которые позволят взглянуть на прошлое другими глазами
40 исторических фото, которые позволят взглянуть на прошлое другими глазами
12 фактов о фильме "Собачье сердце" 1988 года
12 фактов о фильме "Собачье сердце" 1988 года
Набирающие популярность в сообществах
"Путешественник во времени" сделал апокалиптические предсказания на 2023-й год
"Путешественник во времени" сделал апокалиптические предсказания на 2023-й год
В Китае запустили самую быструю в мире станцию по зарядке электромобилей
В Китае запустили самую быструю в мире станцию по зарядке электромобилей
Porsche выпустила жутко дорогую акустику в корпусе ржавого глушителя (2 фото)
Porsche выпустила жутко дорогую акустику в корпусе ржавого глушителя (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Очаровательные котята

Лучшие демотиваторы
Эконом версия

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#люди#позитив#СССР#кино#Разное#фильм#сатира#аварии
#Юмор#Прикол#история#факты#подборка#улыбнуло#Россия#маразм#фотографии#кошки
#интересно#картинки#интересное#Приколы#автомобили#автомир#в мире#дтп#шоу бизнес#неожиданно
Porsche выпустила жутко дорогую акустику в корпусе ржавого глушителя (2 фото) Porsche выпустила жутко дорогую акустику в корпусе ржавого глушителя (2 фото) Памятник, которого больше нет Памятник, которого больше нет Питерские крошки-домики Питерские крошки-домики Почему Лужков мост называется именно так Почему Лужков мост называется именно так Русский финн, который построил Городок чекистов в Свердловске: удивительная история Ивана Антонова Русский финн, который построил Городок чекистов в Свердловске: удивительная история Ивана Антонова Найдено древнее подземное убежище Найдено древнее подземное убежище

На что жалуетесь?

Вернуться