Мистические жители Петербурга

Санкт-Петербург – это город явных и скрытых символов, которые без слов рассказывают многовековую историю.
И в число этих символов входят мистические персонажи, ставшие привычным элементом городской среды.
Общее количество скульптур ангелов сложно подсчитать. Но их точно более 3 тысяч. Самый известный – бронзовый исполин на Александровской колонне на Дворцовой площади. Фигура ничем не закреплена и держится исключительно на собственном весе. Крест, который обнимает крылатый посланник небес, символизирует собой мир, который наша страна подарила европейцам после разгрома наполеоновской армии.
Весной этого года у бронзового исполина появилась копия: фигуру установили на 88 этаже «Лахта-центра» – самого высокого здания в России и Европе.
Именно это по одной из версий символизируют собой грифоны – еще одни мистические жители града Петра. Впервые они появились на Банковском мосту – охраняли, что логично, сокровища. Сейчас в здании находится экономический университет, который сделал персонажей своим символом.
Они точно хранят многовековую мудрость. И знают ответы на все вопросы. Только молчат. Древнеегипетские магические создания с телом льва и головой человека распространились в Европе после Египетского похода Наполеона. До России мода добралась ближе к концу XVIII века.
Сейчас в городе более 30 таких скульптур. Самые известные находятся на Университетской набережной. В Россию их доставили в 1832 году, а до этого они были элементом храма фараона Аменхотепа III.
Именно этим занимались исполины, если обратиться к древнегреческим мифам: поддерживали небосвод. В Петербурге они украшают дворцы. Но есть и держатели в буквальном смысле. Это самые известные атланты, которые поддерживают портик Нового Эрмитажа.
Сюда приезжают сфотографироваться молодожены. В народе есть поверье: если невеста потрет палец ноги великана, смотрящего на Марсово поле, то супружеская жизнь будет тихой и счастливой. Примета зародилась благодаря тому, что этот атлант единственный устоял во время обстрелов во ходе войны. В связи с чем обрел в глазах народа могущество и способность обеспечить защиту.
Они встречаются в разных уголках города. Но особенно много мифических персонажей сосредоточено в Петергофе. 147 действующих фонтанных систем, оформленных, в том числе, наядами, тритонами и другими морскими божествами, делают бывшую императорскую резиденцию практически заповедником волшебных созданий.
А какая скульптура города вам нравится больше всего?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Грифон был на гербе самой большой страны на земле "ТАРТАРИЯ" вот и стоит он по старой памяти, во многих старых русских городах и на некоторых домах по сей день. Память не стереть и не уничтожить.
Примерно 300 лет назад Петр 1 переписал историю под влиянием европейских ценностей ))))) отменил старую веру и календарь поменял на иудейский)) да он совершил промышленную революцию и яхты построил которые служили империи в те времена. между прочим сегодня по славянскому календарю 7530 год.
ЗАДУМАЙТЕСЬ.