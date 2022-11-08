Мистические жители Петербурга

Сюда приезжают сфотографироваться молодожены. В народе есть поверье: если невеста потрет палец ноги великана, смотрящего на Марсово поле, то супружеская жизнь будет тихой и счастливой. Примета зародилась благодаря тому, что этот атлант единственный устоял во время обстрелов во ходе войны. В связи с чем обрел в глазах народа могущество и способность обеспечить защиту.