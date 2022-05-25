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Троянский конь – альтернативное новое видение

Троянский конь – альтернативное новое видение

Автор:
25 мая 2022 10:40
Сообщество : Истории
Метки: Одиссей   Троянский конь   версия   воин   древняя греция   история   миф   предположение   
1608
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Древнегреческий мифы – мир увлекательный, завораживающий и, как и любой другой сказочный, содержит массу скрытых житейских советов для потомков.

Классический миф о Троянском коне повествует о том, что внутри гигантской полой статуи спрятались воины Одиссея. И подарок греки отправили троянцам с пожеланиями, так сказать, благосклонности богов во всех начинаниях (а чего ещё было желать и хотеть в Древней Греции, кроме божьего благословения?)


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Казалось бы, всё здорово: дар, мир, дружба, жвачка. Этой же стандартной версии придерживался римский поэт Вергилий. В его эпическом произведении «Энеида» речь идёт о великом троянском герое Энее, который вместе с остатками соплеменников переселился в Италию после падения Трои. Персонаж лично лицезрел обман подлых греков и то, как Одиссей вместе с 30 воинами выскочили из лошадиного брюха.


Большая часть исследователей склоняется к классической версии. Да, был. И события, о которых все с увлечением читают в школьные годы, тоже случились 6 июня 1209 года до нашей эры.

И современники даже попытались повторить исторический опыт, изготовив деревянную коняшку нужных размеров – 7,5 м в высоту и 3 м в ширину.

Солидно. Но в уютном брюшке поместилось 20 человек. И то со скрипом. Впрочем, какая разница, плюс/минус несколько человек. Не нужно портить красивый героический миф.

Но как осуществлялась логистика в условиях Древней Греции, если речь о такой громадине?


Британский историк Дэвид Рол выдвинул по поводу этого несколько интересных версий:

  1. Отсутствие колёс. Для подобной многотонной громадины сделать подходящие было очень затруднительно. Это вам не деревянная лошадка для малышей. Перетаскивать по промасленным доскам? Возможно, но для этого понадобилось бы полсотни человек.
  2. Частичный разбор городской стены. Опять же, 7 с лишним метров в холке просто не прошли бы в ворота.

И ещё один момент: несколько дней без воды и еды в чреве коня. А также без возможности справлять нужду. Вытерпели ли бы такое даже самые отважные воины? Ведь человеческий фактор никто не отменял даже для героев.


К тому же во многих источниках сказано, что не все троянцы прыгали от счастья при виде такого подарка. То есть подспудно они что-то подозревали и даже призывали сомнительный презент незамедлительно сжечь, несмотря на риск прогневить Афину.


Своё оракульское слово сказала и печально известная прорицательница Кассандра: дескать, берегитесь, граждане, лошадь битком набита воинами. Почему бы было просто не проверить? Вопрос.


Внёс свою лепту и жрец Лаокоон, который метнул в конструкцию копьё и выдал свою знаменитую фразу «Бойтесь данайцев дары приносящих». Мудрый жрец, если верить древним первоисточникам, плохо кончил вместе с потомками: их придушили какие-то странные морские гады.

Ладно, не проверили. Но охрану приставили. И опять имел место банальный человеческий фактор: в Трое начался праздник, и охранники, наплевав на обязанности (не ускачет же деревянный конь), присоединились к пирующим. В итоге этой беспечности пал целый город.


Впрочем, может и не было коня. А был разбитый корабль, в остове которого скрывались воины. А потом историю приукрасили, романтизировали для красоты и наглядности, да так и оставили.

Есть в среде археологов и историков и те, кто вообще не верит в сражение. Дескать, возле предполагаемого поля боя даже завалящего наконечника копья не нашли. Исследования продолжаются, и возможно стараниями какой-то упорной светлой головы на эту тёмную историю однажды прольётся луч истины.


А как вы считаете, был ли конь?

Источник:

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Метки: Одиссей   Троянский конь   версия   воин   древняя греция   история   миф   предположение   
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9  комментариев
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27k
Vazari 4 часа назад
Один из уважемых мною писателей, утверждал: "Хорошие истории редко бывают правдивыми"
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37k
KiploksAKS 38 минут назад
И что, никто не смог хотя бы "список кораблей прочесть до середины"?
И ну, хотя бы, узнать, что троянцы, чтобы втащить "коня" в город, разобрали часть стены. При этом разрушили могилу древнего прорицателя (что было одним из предсказанных условий гибели Трои).
И что греки, выстроив "Коня", разыграли сцену раздоров в своём лагере, погрузились на корабли и ушли в море, оставив "коня" у стен Трои.
Уже лет тридцать как озвучена теория, что "Конь" - это название осадной башни, в которой могло быть и не одно скрытое помещение.
Насчёт "сжечь" - в поэме специально подчёркнуто, что оно было построено из сырого дуба. Что обычно для осадных сооружений, в смысле противодействия попыткам противника их поджечь.
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38k
Игорь 43 минуты назад
1. Каков был вес коняжки? Каково расстояние от места строительства до городских ворот? Каков был грун на участке место-строительства - ворота? Это к тому, как долго, на чём и каким количеством человек тянули.

2. +-10 человек для подобной миссии - это очень существенно. Ворота не электроприводом открывались... А ещё надо было с охраной разбираться.

3. Где сказано, что воины сидели в полостях коняжки с самого начала её строительсва, а не заняли позиции после её завершения? А может они их заняли сразу после того, как была разобрана верхняя арка ворот, перед тем, как коняжку втащили? Это к тому, сколько времени воины вынуждены были находится внутри.

Так, что вопросов не мало.

4. А нахрена бы разбиый корабль потащили в город по суше? Какая-такая ценность была в разбитом, или даже не разбитом корабле. У троянцев что, своих кораблей не было? Приволокли бы его в порт по морю.
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3k
OLDer Час назад
давайте поразмыслим трезво.
какого коня можно наспех сколотить из обломков корабля?
просто какую то деревянную кучу сносно напоминающую лошадку
теперь...
надо было тащить эту "х.е.р.н.ю." аж с самого побережья в сам город?
а теперь поставьте себя на место троянцев (ведь не глупый же был народец)
уверен, что 99.9% читающих этот комментарий, сожгли бы там же на берегу это творение врага
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71
D 2 часа назад
А ведь могли и сжечь коня перед воротами, чтобы погреться и запечь картошку
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21k
Слепой Пью 3 часа назад
Купыли в Трое коныка...
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25k
SerGProS 3 часа назад
Бред , конечно же. Деревянный конь наполненный воинами просто не мог ,не чихать не, пердеть и трещать под весом запихнутой в нее "фаршировки"из 30 воинов. Ко всему прочему терпеть нужду несколько (а это наверняка более 2 дней) и при таком климате, когда на открытом пространстве печет не по-детски, то внутри было не хуже , чем в быке Фаларида
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21k
hebpat 4 часа назад
скорее всего был, у троянцев почитаемым животным был конь, у них даже на щитах был изображён конь, изображения троянцев есть на древнегреческих сосудах и амфорах их довольно много нашли, так что вполне вероятно греки и сделали такого коня, а те и втащили коня который был для них священным животным в город
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1k
Олег 4 часа назад
так вроде ж уже есть версия. Главная причина почему не могли захватить Трою, это крепкие стены и ворота. Греческая армия типа ушла. Оставила коня без солдат внутри. Троянцы что бы занести коня, разобрали ворота крепости. Тут появилась греческая армия и вошла ...
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