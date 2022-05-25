Троянский конь – альтернативное новое видение

Большая часть исследователей склоняется к классической версии. Да, был. И события, о которых все с увлечением читают в школьные годы, тоже случились 6 июня 1209 года до нашей эры.

И современники даже попытались повторить исторический опыт, изготовив деревянную коняшку нужных размеров – 7,5 м в высоту и 3 м в ширину.

Солидно. Но в уютном брюшке поместилось 20 человек. И то со скрипом. Впрочем, какая разница, плюс/минус несколько человек. Не нужно портить красивый героический миф.

Но как осуществлялась логистика в условиях Древней Греции, если речь о такой громадине?