Троянский конь – альтернативное новое видение

Древнегреческий мифы – мир увлекательный, завораживающий и, как и любой другой сказочный, содержит массу скрытых житейских советов для потомков.
Классический миф о Троянском коне повествует о том, что внутри гигантской полой статуи спрятались воины Одиссея. И подарок греки отправили троянцам с пожеланиями, так сказать, благосклонности богов во всех начинаниях (а чего ещё было желать и хотеть в Древней Греции, кроме божьего благословения?)
Казалось бы, всё здорово: дар, мир, дружба, жвачка. Этой же стандартной версии придерживался римский поэт Вергилий. В его эпическом произведении «Энеида» речь идёт о великом троянском герое Энее, который вместе с остатками соплеменников переселился в Италию после падения Трои. Персонаж лично лицезрел обман подлых греков и то, как Одиссей вместе с 30 воинами выскочили из лошадиного брюха.
Большая часть исследователей склоняется к классической версии. Да, был. И события, о которых все с увлечением читают в школьные годы, тоже случились 6 июня 1209 года до нашей эры.
И современники даже попытались повторить исторический опыт, изготовив деревянную коняшку нужных размеров – 7,5 м в высоту и 3 м в ширину.
Солидно. Но в уютном брюшке поместилось 20 человек. И то со скрипом. Впрочем, какая разница, плюс/минус несколько человек. Не нужно портить красивый героический миф.
Но как осуществлялась логистика в условиях Древней Греции, если речь о такой громадине?
Британский историк Дэвид Рол выдвинул по поводу этого несколько интересных версий:
- Отсутствие колёс. Для подобной многотонной громадины сделать подходящие было очень затруднительно. Это вам не деревянная лошадка для малышей. Перетаскивать по промасленным доскам? Возможно, но для этого понадобилось бы полсотни человек.
- Частичный разбор городской стены. Опять же, 7 с лишним метров в холке просто не прошли бы в ворота.
И ещё один момент: несколько дней без воды и еды в чреве коня. А также без возможности справлять нужду. Вытерпели ли бы такое даже самые отважные воины? Ведь человеческий фактор никто не отменял даже для героев.
К тому же во многих источниках сказано, что не все троянцы прыгали от счастья при виде такого подарка. То есть подспудно они что-то подозревали и даже призывали сомнительный презент незамедлительно сжечь, несмотря на риск прогневить Афину.
Своё оракульское слово сказала и печально известная прорицательница Кассандра: дескать, берегитесь, граждане, лошадь битком набита воинами. Почему бы было просто не проверить? Вопрос.
Внёс свою лепту и жрец Лаокоон, который метнул в конструкцию копьё и выдал свою знаменитую фразу «Бойтесь данайцев дары приносящих». Мудрый жрец, если верить древним первоисточникам, плохо кончил вместе с потомками: их придушили какие-то странные морские гады.
Ладно, не проверили. Но охрану приставили. И опять имел место банальный человеческий фактор: в Трое начался праздник, и охранники, наплевав на обязанности (не ускачет же деревянный конь), присоединились к пирующим. В итоге этой беспечности пал целый город.
Впрочем, может и не было коня. А был разбитый корабль, в остове которого скрывались воины. А потом историю приукрасили, романтизировали для красоты и наглядности, да так и оставили.
Есть в среде археологов и историков и те, кто вообще не верит в сражение. Дескать, возле предполагаемого поля боя даже завалящего наконечника копья не нашли. Исследования продолжаются, и возможно стараниями какой-то упорной светлой головы на эту тёмную историю однажды прольётся луч истины.
А как вы считаете, был ли конь?
Источник:
АНТИФИШКИ
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И ну, хотя бы, узнать, что троянцы, чтобы втащить "коня" в город, разобрали часть стены. При этом разрушили могилу древнего прорицателя (что было одним из предсказанных условий гибели Трои).
И что греки, выстроив "Коня", разыграли сцену раздоров в своём лагере, погрузились на корабли и ушли в море, оставив "коня" у стен Трои.
Уже лет тридцать как озвучена теория, что "Конь" - это название осадной башни, в которой могло быть и не одно скрытое помещение.
Насчёт "сжечь" - в поэме специально подчёркнуто, что оно было построено из сырого дуба. Что обычно для осадных сооружений, в смысле противодействия попыткам противника их поджечь.
2. +-10 человек для подобной миссии - это очень существенно. Ворота не электроприводом открывались... А ещё надо было с охраной разбираться.
3. Где сказано, что воины сидели в полостях коняжки с самого начала её строительсва, а не заняли позиции после её завершения? А может они их заняли сразу после того, как была разобрана верхняя арка ворот, перед тем, как коняжку втащили? Это к тому, сколько времени воины вынуждены были находится внутри.
Так, что вопросов не мало.
4. А нахрена бы разбиый корабль потащили в город по суше? Какая-такая ценность была в разбитом, или даже не разбитом корабле. У троянцев что, своих кораблей не было? Приволокли бы его в порт по морю.
какого коня можно наспех сколотить из обломков корабля?
просто какую то деревянную кучу сносно напоминающую лошадку
теперь...
надо было тащить эту "х.е.р.н.ю." аж с самого побережья в сам город?
а теперь поставьте себя на место троянцев (ведь не глупый же был народец)
уверен, что 99.9% читающих этот комментарий, сожгли бы там же на берегу это творение врага