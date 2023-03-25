"Доска позора" в Барнаульском зоопарке раскрыла маленькие тайны "опасных хулиганов"

"Белый павлин Сахарок. За регулярные побеги из собственных владений и попытки рейдерских захватов в отношении своих соседей ослицы и пони"





Верблюдиха Вика также не отличается хорошим поведением, у нее дерзкий нрав, высокомерие, а еще она регулярно обплёвывает ветеринарного врача.



