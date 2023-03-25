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"Доска позора" в Барнаульском зоопарке раскрыла маленькие тайны "опасных хулиганов"

"Доска позора" в Барнаульском зоопарке раскрыла маленькие тайны "опасных хулиганов"

Автор:
25 марта 2023 08:25
Сообщество : Животные
Метки: барнаул   верблюдиха Вика   доска позора   доска почета   зоопарк   павлин Сахарок   
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Побеги, рейдерские захваты, прицельное плевание! А вы думали, что в зоопарках живут милые зверушки? Нет, у каждого из них свой, порой, невыносимый характер.

Вот и придумали сотрудники Барнаульского зоопарка своих подопечных хвалить и порицать на особой доске "Позор-почёт". Доску торжественно открыли в 2021 году, периодически герои на ней меняются. В этом году хуже всех себя вели павлин Сахарок и Верблюдиха Вика.

Белый павлин Сахарок первым попал на "доску позора". Оказывается, за красивой внешностью скрывается весьма своенравный характер.

"Белый павлин Сахарок. За регулярные побеги из собственных владений и попытки рейдерских захватов в отношении своих соседей ослицы и пони"


Верблюдиха Вика также не отличается хорошим поведением, у нее дерзкий нрав, высокомерие, а еще она регулярно обплёвывает ветеринарного врача.


Кроме "доски позора" есть еще и "доска почета". Там красуется бенгальский тигр Маяк и директор Сергей Викторович Писарев. Тигра похвалили за то, что он с блеском выполнил свои супружеские обязанности, ну а директор - молодец, так как нашел невесту для зебры Васи.



Ну а еще в зоопарк требуется особый специалист!

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Метки: барнаул   верблюдиха Вика   доска позора   доска почета   зоопарк   павлин Сахарок   
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1  комментарий
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kca-opa 5 минут назад
Зачётно и креативно
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