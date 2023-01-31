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Пользователей сети удивил муравьед с "двумя головами"

Пользователей сети удивил муравьед с "двумя головами"

Автор:
31 января 2023 21:59
Сообщество : Животные
Метки: видео   дикая природа   дикие животные   животные   зоопарк   зоопарки   муравьед   необычное   природа   фото   
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Муравьед с "двумя головами" удивил посетителей зоопарка в Бостоне - а затем и миллионы пользователей сети, которые посмотрели видео с ним. Оказывается, у муравьедов тоже есть свои секреты.

Источник:

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Метки: видео   дикая природа   дикие животные   животные   зоопарк   зоопарки   муравьед   необычное   природа   фото   
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