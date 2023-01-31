Пользователей сети удивил муравьед с "двумя головами"

В начале ролика и правда может показаться, что у муравьеда две головы - но знающие их особенности люди всё понимают. Спустя несколько секунд ролика оказывается, что это не голова, а лапа муравьеда. Их лапы действительно другого цвета с черными пятнами - и кажется, что это и вправду мордочка. Этот окрас предназначен для отпугивания хищников и камуфляжа.