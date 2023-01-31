Пользователей сети удивил муравьед с "двумя головами"

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Муравьед с "двумя головами" удивил посетителей зоопарка в Бостоне - а затем и миллионы пользователей сети, которые посмотрели видео с ним. Оказывается, у муравьедов тоже есть свои секреты.
Видео под названием "Муравьед с двумя головами в бостонском зоопарке" быстро разлетелось по сети и удивило миллионы пользователей. Ролик собрал 26 миллионов просмотров в короткий срок. На ролике, снятом в зоопарке Franklin Park Zoo в Бостоне, США, муравьед исследует бревно в поисках насекомых, и кажется, что ему помогает вторая черно-белая "голова".
В начале ролика и правда может показаться, что у муравьеда две головы - но знающие их особенности люди всё понимают. Спустя несколько секунд ролика оказывается, что это не голова, а лапа муравьеда. Их лапы действительно другого цвета с черными пятнами - и кажется, что это и вправду мордочка. Этот окрас предназначен для отпугивания хищников и камуфляжа.
У этих животных нет зубов, поэтому они ищут насекомых своими сильными и цепкими когтями. Разрушая когтями термитники или муравейники, муравьеды приступают к трапезе. Они могут выбрасывать свой 60-сантиметровый язык со скоростью 160 раз в минуту! Таким образом за день они добывают около 30 тысяч насекомых.
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