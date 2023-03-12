Американка украла яйцо из зоопарка 20 лет назад и вырастила аллигатора на заднем дворе

Жительница города Буда, штат Техас, США, незаконно вырастила двухметрового аллигатора на заднем дворе и ухаживала за ним в течение двух десятилетий.
Сотрудники службы охраны дикой природы штата обнаружили хищника во время расследования другого дела. Хозяйка аллигатора призналась, что 20 лет назад украла яйцо из зоопарка Animal World & Snake Farm, когда работала там волонтером.
«У аллигаторов в гнезде может быть 50-60 яиц. Поэтому кто-то может легко забрать яйцо или детеныша домой, и никто ничего не заметит», — объясняет сотрудник зоопарка Джаррод Фортман.
Отмечается, что хозяйка заботилась об аллигаторе, и он дружелюбно к ней относился. Несмотря на это служба охраны дикой природы была вынуждена забрать хищника, так как у женщины не было соответствующего разрешения на его содержание.
«Она довольно тяжело восприняла эту новость. Но она все равно должна следовать всем правилам и нормам штата», — утверждает сотрудник службы. За незаконное содержание аллигатора женщине грозит штраф до тысячи долларов (75 тысяч рублей).
Аллигатора вернули в Animal World & Snake Farm. Срок давности обвинения в краже яйца истек, поэтому хозяйка всегда может навестить аллигатора в зоопарке. «Знаете, я всем сердцем сочувствую ей. Мы подарим аллигатору новый хороший дом», — заявил журналистам Фортман.
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