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Американка украла яйцо из зоопарка 20 лет назад и вырастила аллигатора на заднем дворе

Американка украла яйцо из зоопарка 20 лет назад и вырастила аллигатора на заднем дворе

Автор:
12 марта 2023 09:48
Сообщество : Животные
Метки: аллигатор   в мире   животные   зоопарк   кража   крокодил   яйцо   
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Жительница города Буда, штат Техас, США, незаконно вырастила двухметрового аллигатора на заднем дворе и ухаживала за ним в течение двух десятилетий.

Сотрудники службы охраны дикой природы штата обнаружили хищника во время расследования другого дела. Хозяйка аллигатора призналась, что 20 лет назад украла яйцо из зоопарка Animal World & Snake Farm, когда работала там волонтером.

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«У аллигаторов в гнезде может быть 50-60 яиц. Поэтому кто-то может легко забрать яйцо или детеныша домой, и никто ничего не заметит», — объясняет сотрудник зоопарка Джаррод Фортман.

Отмечается, что хозяйка заботилась об аллигаторе, и он дружелюбно к ней относился. Несмотря на это служба охраны дикой природы была вынуждена забрать хищника, так как у женщины не было соответствующего разрешения на его содержание.

«Она довольно тяжело восприняла эту новость. Но она все равно должна следовать всем правилам и нормам штата», — утверждает сотрудник службы. За незаконное содержание аллигатора женщине грозит штраф до тысячи долларов (75 тысяч рублей).

Аллигатора вернули в Animal World & Snake Farm. Срок давности обвинения в краже яйца истек, поэтому хозяйка всегда может навестить аллигатора в зоопарке. «Знаете, я всем сердцем сочувствую ей. Мы подарим аллигатору новый хороший дом», — заявил журналистам Фортман.

Источник:

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Метки: аллигатор   в мире   животные   зоопарк   кража   крокодил   яйцо   
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3  комментария
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20k
Вишенка Крокодилова 2 часа назад
Лучше бы котика завела...
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63
AnSal 15 минут назад
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3k
MPEG-8 2 часа назад
Кошелёк за 20 лет подрос.
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