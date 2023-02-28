FISHKINET
Сообщество Юмор 16495 постов • 3462 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
17 авиапассажиров, с которыми никому не хотелось бы оказаться рядом

17 авиапассажиров, с которыми никому не хотелось бы оказаться рядом

Автор:
28 февраля 2023 16:17
Сообщество : Юмор
Метки: авиапассажиры   во дают   доска позора   невоспитанные люди   ну и ну   позор   позорище   стыдоба   ужасные пассажиры   
1326
18

Каким бы удобным ни был пассажирский авиалайнер, ваши спокойствие и комфорт во время полёта зависят от людей, волей случая оказавшихся рядом. И тут уж как повезёт! Некоторым везёт не очень — вот несколько ярких примеров от онлайн-проекта Passenger Shaming. Этот проект предает публичному позору грубых и невоспитанных пассажиров, которые ведут себя совершенно по-хамски.

Доска позора Passenger Shaming появилась десять лет назад с лёгкой руки бывшей стюардессы Шон Кэтлин. Идея быстро нашла отклик в сердцах людей, и теперь невоспитанных авиапассажиров позорят во всех популярных соцсетях.

×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: авиапассажиры   во дают   доска позора   невоспитанные люди   ну и ну   позор   позорище   стыдоба   ужасные пассажиры   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Б.Касторский 53 минуты назад
Подобные свиньи думают лишь о личной свободе и комфорте, считая, что остальные должны смириться. И пока им позволяют так себя вести, они не видят в этом ничего плохого. Тем более в транспорте. Деньги же уплачены!!!
Я сталкивался с таким поведением лишь однажды, когда индийцы в Сапсане достали свою "еду", которая воняла на весь вагон. На замечания отвечали, что не понимают, дескать, на английском говорят плохо, а русский вообще не знают. Жрали минут 30-40, потом заснули, чем успокоили остальных пассажиров.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Павел Бреусов 3 минуты назад
Проблему с лезущими ко мне чужими нижними конечностями очередного неразумного примата обычно решаются скрепкой для извлечения сим-карты, воткнутой в эту самую лапу...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Лимонадный Джо 15 минут назад
Хвала Всевышнему! Мне никуда не нужно лететь. В ближайшем обозримом будущем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
141
Jimmy 16 минут назад
это говорит об неумелости экипажа решать такие проблемы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
52k
dima423 44 минуты назад
немножко оффтоп... но хочу сказать, что меня реально раздражают эти тесные самолетные места... из за гребаной экономии пары тройки см, просто некуда девать ноги... и мне кажется что с каждой новой моделью самолета места все меньше и меньше!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
CHYCMYMPUK 58 минут назад
Спасибо, блеванул
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

93712



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Вселенский феномен: 9 самых странных явлений в Солнечной системе, которые невозможно объяснить
Вселенский феномен: 9 самых странных явлений в Солнечной системе, которые невозможно...
Каждый год одного-двух человек забирает Север. Водитель грузовика — о работе на зимниках Таймыра
Каждый год одного-двух человек забирает Север. Водитель грузовика — о работе на...
Набирающие популярность в сообществах
Не учите меня жить, лучше помогите материально
Не учите меня жить, лучше помогите материально
Mercedes-Benz Moncler Project Mondo G: когда мода встречается с автомобильной инженерией
Mercedes-Benz Moncler Project Mondo G: когда мода встречается с автомобильной инженерией
Вместо Турции: 5 крутых мест, на которые стоит потратить отпуск и выходные
Вместо Турции: 5 крутых мест, на которые стоит потратить отпуск и выходные
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Вот оно что

Лучшие демотиваторы
Сдам шикарную однушку с видом на Исаакиевский собор

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#Прикол#кино#наука#автомир#Приколы#картинки#удивительно#красота
#интересно#животные#забавно#факты#подборка#Россия#Ynews#новости#Москва#актриса
#Юмор#люди#интересное#история#автомобили#дети#Жизнь#олдтаймер#фильм#дтп
Вместо Турции: 5 крутых мест, на которые стоит потратить отпуск и выходные Вместо Турции: 5 крутых мест, на которые стоит потратить отпуск и выходные 19 примеров вопиющего пренебрежения техникой безопасности 19 примеров вопиющего пренебрежения техникой безопасности Российского пилота-инструктора уволили за откровенное секс-видео в кабине с ученицей Российского пилота-инструктора уволили за откровенное секс-видео в кабине с ученицей Вам георгиевскую ленточку шарфиком или галстучком повязать Вам георгиевскую ленточку шарфиком или галстучком повязать Полиция нашла мошенников, продававших использованные презервативы Полиция нашла мошенников, продававших использованные презервативы Итальянский принц подал в суд на молодую подругу, обвинив ее в корысти Итальянский принц подал в суд на молодую подругу, обвинив ее в корысти

На что жалуетесь?

Вернуться