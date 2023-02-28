17 авиапассажиров, с которыми никому не хотелось бы оказаться рядом

Каким бы удобным ни был пассажирский авиалайнер, ваши спокойствие и комфорт во время полёта зависят от людей, волей случая оказавшихся рядом. И тут уж как повезёт! Некоторым везёт не очень — вот несколько ярких примеров от онлайн-проекта Passenger Shaming. Этот проект предает публичному позору грубых и невоспитанных пассажиров, которые ведут себя совершенно по-хамски.