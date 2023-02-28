17 авиапассажиров, с которыми никому не хотелось бы оказаться рядом

Каким бы удобным ни был пассажирский авиалайнер, ваши спокойствие и комфорт во время полёта зависят от людей, волей случая оказавшихся рядом. И тут уж как повезёт! Некоторым везёт не очень — вот несколько ярких примеров от онлайн-проекта Passenger Shaming. Этот проект предает публичному позору грубых и невоспитанных пассажиров, которые ведут себя совершенно по-хамски.
Доска позора Passenger Shaming появилась десять лет назад с лёгкой руки бывшей стюардессы Шон Кэтлин. Идея быстро нашла отклик в сердцах людей, и теперь невоспитанных авиапассажиров позорят во всех популярных соцсетях.
3. Кто-то считает, что оставить после себя гору мусора и использованные памперсы — это нормально
12. Какой-то парень умудрился заснуть, засунув руку в штаны, к большому отвращению окружающих
17. Если положить ноги на голову соседу (пусть даже он вам это позволяет), окружающие всё равно будет слегка шокированы
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Российского пилота-инструктора уволили за откровенное секс-видео в кабине с ученицей
- 19 примеров вопиющего пренебрежения техникой безопасности
- Самые нелепые, забавные и откровенные семейные открытки на Рождество
- 25 логотипов, которые вызывают ненужные ассоциации, недоумение или здоровый смех
- Итальянский принц подал в суд на молодую подругу, обвинив ее в корысти
Я сталкивался с таким поведением лишь однажды, когда индийцы в Сапсане достали свою "еду", которая воняла на весь вагон. На замечания отвечали, что не понимают, дескать, на английском говорят плохо, а русский вообще не знают. Жрали минут 30-40, потом заснули, чем успокоили остальных пассажиров.