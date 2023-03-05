Кокаиновых бегемотов Эскобара депортируют из Колумбии. Одна из причин - везде гадят

Так как кормовая база в стране прекрасна, хищников на такую крупную добычу нет, то и плодятся эти толстокожие гиганты в геометрической прогрессии. Ученые уверены, что если этот сексуальный беспредел не остановить, то поголовье их через 20 лет будет уже несколько тысяч.

Кастрировать их сложно, стерилизовать тоже, ну за отстрел можно и по шапке получить от зоозащитников. Вид то как-никак в той же Африке считается вымирающим.

Ну и бонусом они вредят на полях, вытаптывая посевы, активно гадят в реках, уничтожают экосистему и терроризируют местных жителей.