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Кокаиновых бегемотов Эскобара депортируют из Колумбии. Одна из причин - везде гадят

Кокаиновых бегемотов Эскобара депортируют из Колумбии. Одна из причин - везде гадят

Автор:
05 марта 2023 12:07
Сообщество : Животные
Метки: Колумбия   Пабло Эскобар   бегемоты   животные   зоопарк   наркобарон   экосистема   
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Если много какать и активно размножаться, то есть риск, что из страны тебя выгонят.

История появления бегемотов в Колумбии известна всем. Кто забыл или не в курсе, можно прочесть здесь. Если в кратком содержании, то в 80-х годах наркобарон Пабло Эскобар ради прихоти ввез в страну 4 бегемота. Наркобарон благополучно умер, часть бегемотов забрали местные зоопарки, а остальные за 40 лет расплодились до 150 штук.


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Так как кормовая база в стране прекрасна, хищников на такую крупную добычу нет, то и плодятся эти толстокожие гиганты в геометрической прогрессии. Ученые уверены, что если этот сексуальный беспредел не остановить, то поголовье их через 20 лет будет уже несколько тысяч.

Кастрировать их сложно, стерилизовать тоже, ну за отстрел можно и по шапке получить от зоозащитников. Вид то как-никак в той же Африке считается вымирающим.


Ну и бонусом они вредят на полях, вытаптывая посевы, активно гадят в реках, уничтожают экосистему и терроризируют местных жителей.


Чиновники долго ломали голову над этой проблемой и только в начале марта им наконец-то удалось договориться с Индией и Мексикой. В Индии зоопарки согласились принять 60 бегемотов, в Мексику передадут 10 штук. Так же выразили заинтересованность в этих плодовитых зверях зоопарки в Эквадоре и на Филиппинах.


В правительстве отметили, что план «требовал огромной дипломатии с политической, экологической и технической точек зрения». Так сказать, бегемот с возу - стране легче.

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Метки: Колумбия   Пабло Эскобар   бегемоты   животные   зоопарк   наркобарон   экосистема   
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6  комментариев
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АнтонПолднев Час назад
Кокаиновые бегемоты. Я только за этим зашёл. Думал он их штырил
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NiThR0 10 минут назад
А можно по этой же причине депортировать мигрантов?
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kolobok263 36 минут назад
зато самим бегемотам "покакать" на ЭТО.....
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Андрей Иванов 2 часа назад
Отвезите в Африку, раз там вымирающий
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