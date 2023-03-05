Кокаиновых бегемотов Эскобара депортируют из Колумбии. Одна из причин - везде гадят

Если много какать и активно размножаться, то есть риск, что из страны тебя выгонят.
История появления бегемотов в Колумбии известна всем. Кто забыл или не в курсе, можно прочесть здесь. Если в кратком содержании, то в 80-х годах наркобарон Пабло Эскобар ради прихоти ввез в страну 4 бегемота. Наркобарон благополучно умер, часть бегемотов забрали местные зоопарки, а остальные за 40 лет расплодились до 150 штук.
Так как кормовая база в стране прекрасна, хищников на такую крупную добычу нет, то и плодятся эти толстокожие гиганты в геометрической прогрессии. Ученые уверены, что если этот сексуальный беспредел не остановить, то поголовье их через 20 лет будет уже несколько тысяч.
Кастрировать их сложно, стерилизовать тоже, ну за отстрел можно и по шапке получить от зоозащитников. Вид то как-никак в той же Африке считается вымирающим.
Ну и бонусом они вредят на полях, вытаптывая посевы, активно гадят в реках, уничтожают экосистему и терроризируют местных жителей.
Чиновники долго ломали голову над этой проблемой и только в начале марта им наконец-то удалось договориться с Индией и Мексикой. В Индии зоопарки согласились принять 60 бегемотов, в Мексику передадут 10 штук. Так же выразили заинтересованность в этих плодовитых зверях зоопарки в Эквадоре и на Филиппинах.
В правительстве отметили, что план «требовал огромной дипломатии с политической, экологической и технической точек зрения». Так сказать, бегемот с возу - стране легче.
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